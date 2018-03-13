Kent Konseyi “Can’a Kan Oluyoruz” sloganıyla kan bağışında bulundu

Erzurum Kent Konseyi Erzurum’un Kurtuluşunun 100. Yıldönümünde Zeytin Dalı Operasyonu’na destek olmak için Kızılay’a “Can’a Kan Oluyoruz” sloganıyla kan bağış kampanyası düzenledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına Kent Konseyi üyelerinin yanı sıra Engelli, Kadın, Gençlik ve Türkiye Muharip Gazileri Derneği Şube Başkanı Salih Mesci ve Gaziler de destek verdi.

Kan bağışı kampanyası hakkında bir açıklama yapan Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, "Kent Konseyi çatısı altında bulunan Kadın, Gençlik ve Engelliler Meclisi olarak, Kızılay’a “Can’a Kan Oluyoruz” sloganıyla kan bağışında bulunduk. Bu kan bağışıyla birlikte cephedeki Mehmetçiğimize bir anlamda destek olmak için bu anlamlı kampanyamızı gerçekleştiriyoruz. Bugün Mehmetçiğimiz sınırlarımızın içinde ve dışında memleketin bekası için canı pahasına savaşıyorlar. Şehit düşüyorlar ve gazi oluyorlar. Bizlerde cephenin gerisinde boş durmayıp Mehmetçiğimize destek olmak için kan bağışı kampanyası düzenleyerek destek vermeye çalışıyoruz. Buradan Mehmetçiklerimize selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Kahraman Ordumuz Elbab’ta Fırat Kalkanı, bu günde Afrin bölgesinde icra ettiği Zeytin Dalı Hareketi ile destan yazıyor. Kent Konseyi olarak Erzurum’un Kurtuluşunun Yıldönümü olan bu özel günde bizde kanlarımızı Afrin’deki Mehmetçiğimize gönderiyoruz. Tarihi binlerce yıllık geçmişe dayanan bir çok medeniyetlere beşiklik etmiş olan Erzurum için 12 Mart 1918 tarihi dönem noktalarından biridir. Erzurum’da acının, kederin, hüznün hüküm sürdüğü gözyaşlarının uzun bir süre dinmediği zamanlar oldu. Türk Kızılay’ı dün olduğu gibi bugünde savaşta ve barışta halkımızın ve insanlığın kara gün dostu olarak yanında. Kızılay, savaşta yaraları sararak her türlü yardımı yapıyor. Barışta ise doğal afet felaketlerine uğrayanlara sıcak yardım elini uzatıyor. Kızılay, ihtiyacı olanlara yardım ederken dil, din ve ırk ayrımı yapmaz. Çalışmalarını insani duygularla ve eşitlik, evrensellik ilkelerine uygun bir şekilde yerine getirir. Milletimizin İstiklaline istikbaline kast etmiş emperyalistlere ve işbirlikçilerine karşı mücadele eden kahraman ordumuza selam olsun” şeklinde konuştu.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Abdullah Üzer ve Kızılay personeline ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

Törene katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’da bir konuşma yaptı.

Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti:

“Kurtuluşumuzun 100. Yılında bu anlamlı faaliyeti düzenleyen Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer’e tüm Meclis üyelerine ve Kızılay’a teşekkür ediyorum. Erzurum’un kurtuluşunu kutladığımız bu anlamlı günde bu etkinlik çok önemli. 100 yıl önce kahramanlarımız kanlarını canlarını vererek bu mücadeleyi kazandı. 100 yıl geçmiş Afrin’de aynı şekilde ülkemizin güvenliği için güvenlik sınırımız için şanlı ordumuz mücadele veriyor orada. Buradan Afrin’e selam ve dualarımızı gönderiyoruz. Erzurum’dan kanlarımızı gönderiyoruz. Bugün buradan vereceğimiz kan oradaki canları kurtarmak için ne kadar anlamlı ve önemli. Şanlı ordumuz en kısa sürede terör örgütünün kökünü kazıyıp ülkemize dönecekler. Bu anlamlı etkinlikten dolayı herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Erzurum Kızılay Kan Bağışı Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Koçan, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Kent Konseyi Genel Sekreteri Köksal Yavuz, Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil ve meclis üyeleri katıldı.