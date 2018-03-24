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Kent Konseyi Sanat Merkezi’nde arkeoloji sohbeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 13:58 | Son Güncelleme

Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi tarafından düzenlenen ’geçmişten geleceğe arkeoloji sohbetleri’ konulu söyleşiye, Müze Müdürü Metin Türktüzün konuşmacı olarak katıldı.Kütahya’nın bir tarih şehri olduğunu belirten Türktüzün, katılımcılara müdürlüğün il genelindeki kazılarıyla ilgili bilgiler sundu.İsa Kahraman’ın şiirlerini seslendirdiği etkinlikte, halk ozanları Ahmet Varol ve Mustafa Sarı, söyledikleri türkülerle katılımcılara neşeli anlar yaşattı.Kent Konseyi Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu, "Faaliyetlerimize katılan tüm sanatçı ve davetlilere şükranlarımı sunuyorum.

Kent Konseyi Sanat Merkezi’nde arkeoloji sohbeti

Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi tarafından düzenlenen ’geçmişten geleceğe arkeoloji sohbetleri’ konulu söyleşiye, Müze Müdürü Metin Türktüzün konuşmacı olarak katıldı.
Kütahya’nın bir tarih şehri olduğunu belirten Türktüzün, katılımcılara müdürlüğün il genelindeki kazılarıyla ilgili bilgiler sundu.
İsa Kahraman’ın şiirlerini seslendirdiği etkinlikte, halk ozanları Ahmet Varol ve Mustafa Sarı, söyledikleri türkülerle katılımcılara neşeli anlar yaşattı.
Kent Konseyi Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu, "Faaliyetlerimize katılan tüm sanatçı ve davetlilere şükranlarımı sunuyorum. Bilindiği gibi, Kütahyamız adeta bir tarih şehri. Bugün Müze Müdürümüz Metin Türktüzün, şehrimizle ilgili bizlere detaylı bilgiler sundu. Bu hususta daha çok bilgilendiğimizi düşünüyorum. Etkinliklerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek" diye konuştu. (EFE)

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