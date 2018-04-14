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Kent Konseyi sezonu dolu dolu geçirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 19:01 | Son Güncelleme

Erzurum Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri Başkan Hüseyin Tanfer Başkanlığında toplanarak, yapılan etkinlikler ve yapılması planlanan projeler ile önerilen etkinlikler değerlendirildi.Palandöken Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kent Konseyi Meclis Başkanları ve üyeleri katıldı.

Kent Konseyi sezonu dolu dolu geçirecek

Erzurum Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri Başkan Hüseyin Tanfer Başkanlığında toplanarak, yapılan etkinlikler ve yapılması planlanan projeler ile önerilen etkinlikler değerlendirildi.
Palandöken Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kent Konseyi Meclis Başkanları ve üyeleri katıldı. Başkan Tanfer, “Kentsel öncelikleri belirlemek ve yerel kalkınmada karar alma mekanizmasında da etkin olmak adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
Kent Konseyi Başkanı Tanfer, “Erzurum Kent Konseyi şehrin sürdürülebilir gelişimini oluşturacak politikaları belirleyerek kentin önceliklerinin belirlenmesi ve çözüm önerilerine imkân tanıyacak bir uzlaşma ortamını oluşturmaktır. Katılımcı, demokrasi ve uzlaşı kültürünü geliştirmeye çaba harcayan konseyimiz sivil toplum kuruluşları arasında ortak hareket etme bilincine de katkı sağlamaktadır. Kent Konseyi olarak Erzurum’un gelişmesine katkı sağlamak için meclis üyelerimizle birlikte önümüzdeki günlerde yapacağımız programlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk” diye konuştu.
Kent Konseyi Engelli, Kadın, Gençlik ve Çocuk Meclisinin hazırlayacağı programlarla ilgili bilgiler veren Kent Konseyi Başkanı Tanfer, önümüzdeki gün ve haftalarda Anneler günü 23 Nisan gibi çeşitli etkinlikler ve programlar düzenleyeceklerini söyledi. Konseyin alt meclislerinin geliştirecekleri projeleri de destekleyeceklerini belirten Başkan Tanfer, 2018 yılını Kent Konseyi olarak dolu dolu geçireceklerini sözlerine ekledi.
Başkan Tanfer, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e Kent Konseyi’ne verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Kent Konseyi sezonu dolu dolu geçirecek

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