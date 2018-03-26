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Kent Konseyi ve Sağlık Müdürlüğünden ortaklaşa sağlık taraması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 15:24 | Son Güncelleme

Kırşehir Kent Konseyi Sağlık Çalışma Gurubu ile Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan organize ile Çayağzı Köyü Zahide Zehra Garring Ortaokulunda sağlık taraması yapıldı.Yapılan sağlık taraması hakkında bilgilendirme yapan Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Doç.

Kent Konseyi ve Sağlık Müdürlüğünden ortaklaşa sağlık taraması

Kırşehir Kent Konseyi Sağlık Çalışma Gurubu ile Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan organize ile Çayağzı Köyü Zahide Zehra Garring Ortaokulunda sağlık taraması yapıldı.
Yapılan sağlık taraması hakkında bilgilendirme yapan Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Ayla Ünsal, Kırşehir Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu olarak bir çok proje hazırladıklarını programa alınan projeler kapsamında Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği yaparak ve Milli Eğitim Müdürlüğünden okul talebinde bulunarakZahide Zehra Garring Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere sağlık taraması yaptıklarını söyledi.
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünün görevlendirdiği Diş Hekimiyle birlikte Sağlık Çalışma Grubunca 196 öğrenciye ağız diş sağlığı dahil çeşitli sağlık taraması yapıldı.

Kent Konseyi ve Sağlık Müdürlüğünden ortaklaşa sağlık taraması

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