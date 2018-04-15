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Kent konseyi yönetimi Kahta’da bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 17:13 | Son Güncelleme

Adıyaman Kent Konseyi yönetimi ve üyeleri Kahta’da bir araya gelerek kentin sorun ve sıkıntıları hakkında fikir alışverişinde bulundu.Kahta Kent Konseyinin organizasyonu ve Kahta Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, Kahta Kent Konseyi Başkanı Mahmut Yıldırım, Besni Kent Konseyi Başkanı Battal Coşkun, Adıyaman Kent Konseyi Başkan Vekili Abdulkerim IŞIK, Kahta Kent Konseyi Genel Sekreteri Hikmet Kızıl ile yürütme kurulu üyeleri katıldı.İlk olarak Kahta Kent Konseyi binasında bir araya gelen heyet bölgelerinde yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Kent konseyi yönetimi Kahta’da bir araya geldi

Adıyaman Kent Konseyi yönetimi ve üyeleri Kahta’da bir araya gelerek kentin sorun ve sıkıntıları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Kahta Kent Konseyinin organizasyonu ve Kahta Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, Kahta Kent Konseyi Başkanı Mahmut Yıldırım, Besni Kent Konseyi Başkanı Battal Coşkun, Adıyaman Kent Konseyi Başkan Vekili Abdulkerim IŞIK, Kahta Kent Konseyi Genel Sekreteri Hikmet Kızıl ile yürütme kurulu üyeleri katıldı.
İlk olarak Kahta Kent Konseyi binasında bir araya gelen heyet bölgelerinde yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında da istişarede bulunan heyet, Türkiye Kent Konseyleri Birliği bölge toplantısını da gündeme aldı.
Karşılıklı diyalog ve işbirliğinin daha da arttırılması temennisi ile sona eren toplantı sonunda bir değerlendirme yapan Kahta Kent Konseyi Başkanı Mahmut Yıldırım, “Böyle bir toplantıyı Kahta’da ilk kez gerçekleştiriyoruz. Kent konseyleri olarak birbirimizden istifade edebileceğimiz birçok tecrübe ve çalışma var. Bu anlamda yararlı bir toplantı oldu. Daha güzel bir Kahta için çalışmalarımız artarak devam edecek. Teşriflerinden dolayı misafirlerimize, ev sahipliğinden ve gösterdikleri ilgiden dolayı Kahta Belediye Başkanımız Abdurrahman Toprak’a teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra konuşan Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, “Kahta Kent Konseyimizin organizasyonunda gerçekleştirdiğimiz toplantı, kent konseyi bulunan ilçelerle, ortak konu ve sorunlarda, iletişim, diyalog ve koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde işbirliği ve güç birliği yapmak amacıyla başlattığımız toplantıların ikincisi oldu. Çalışmalarımız hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki süreçte yapmayı planladığımız çalışmaları paylaşırken “neler yapılabilir” konusu hakkında da öneri ve değerlendirmeler yaptık.
Kent konseyleri olarak kente yapılan hizmeti doğrudan insana yapılan hizmet olarak görüyor ve destekliyoruz. Amacımız daha güzel ve daha yaşanabilir şehirler oluşturmaktır. Bu vesile ile bu programı organize eden Kahta Kent Konseyi Başkanı Mahmut Yıldırım’a ve yürütme kurulu üyelerine, ev sahipliği yaparak bizlerle yakından ilgilenen Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’a hassaten teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından heyet, Kahta Arıtma Tesisini ziyaret ederek burada Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ile bir araya geldi.

Kent konseyi yönetimi Kahta’da bir araya geldi

Kent konseyi yönetimi Kahta’da bir araya geldi

Kent konseyi yönetimi Kahta’da bir araya geldi

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