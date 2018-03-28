Kent merkezi rengarenk hale getirildi

Adıyaman Belediyesi, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan refüj ve kavşaklarda yaptığı yeşil alan çalışmalarıyla şehir merkezini estetik bir görünüme kavuşturdu.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda oldukça güzel bir görünüme kavuşan şehir merkezi, vatandaşlar tarafından da büyük takdir topladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kent merkezinin güzel bir görünüme kazandırıldığını belirten Adıyaman Belediyesi görevlileri, “Şehrimizin en işlek noktalarından olan Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşaklarımız ve refüjler başta olmak üzere, parklarda ve yeşil alanlarda mevsimlik çiçeklendirme ve bakım çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarımız mevsim şartlarına göre rutin olarak devam edecek. Çiçeklendirme çalışmalarının yanı sıra yabani ot ıslahı çalışmalarımız da sürdürülüyor. Bu çalışmalar ile şehrimizi hem daha güzel bir görünüme kavuşturmak, hem de doğal yaşam alanlarını daha kullanılabilir bir hale getirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.