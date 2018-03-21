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Kent Meydanı 26 Nisan’da ihaleye çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 21:14 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Op.

Kent Meydanı 26 Nisan’da ihaleye çıkıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Op. Dr. Hüseyin Uysal, Kent Meydanı ve Yer altı Otopark Binası yapım işi için ihaleye çıkıldığını açıkladı.
Kdz. Ereğli Kent Meydanı ve yer altı Otopark binası yapım işi 1.etap ihale tarihi belli oldu.
Söz konusu ihalenin 26 Nisan 2018 tarihinde yapılacağını açıklayan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, “1. Bodrum katı 10 bin 340 metrekare, 2.bodrum katı 11 bin 286 metrekare inşaat alanlı katlı otopark ve kent meydanı ihalesi, 26 Nisan 2018 günü yapılacak. İşin yapım süresi 1200 gündür. İlçemize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

Kent Meydanı 26 Nisan’da ihaleye çıkıyor

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