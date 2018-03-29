Kent meydanı için taşıma ve yıkım işlemleri başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Kent Meydanı’ projenin uygulanacağı alanda taşıma ve yıkım işlemleri için çalışma başlattı.

Van’ın en önemli yaşam alanlarından biri olacak olan kent meydanı ile ilgili alan çalışmaları başladı. Mülk sahipleri ile görüşmeler sürerken Van Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de alandaki kamu kurumlarına ait konteynerlerin kaldırılması ve öncelikli binaların yıkımı için harekete geçti. Ekipler bu kapsamda Büyükşehir ve İpekyolu Belediyesi’ne ait zabıtaların kullanımında olan konteynerlerin sökümüne başladı. Alanda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, projenin kentin çehresini değiştireceğini ve kente rahat bir nefes aldıracağını söyledi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun proje alanında dükkanları bulunan esnafla bir araya geldiğini hatırlatan Tamer, çalışmaların fiilen başladığını ifade ederek, “Valimizin talimatlarıyla kent meydanı çalışmalarına hızlı bir şekilde başladık. Bugün de gerek belediyemize, gerekse diğer kurumlarımıza ait konteynırların kaldırılması ve alanda bulunan yapıların yıktırılması işlemlerini başlattık. Valimizin gayretleri neticesinde ortaya çıkan bu proje ilimiz tarihinde bir ilktir. Taşıma ve yıkım çalışmalarımızı esnafımız ve vatandaşlarımızın da destekleri ile kısa süre içeresinde tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdiden yıkım ve taşıma esnasında verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyor, esnafımız ve vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Çalışmaların başlamasından memnun olduklarını belirten çevre esnafı ise projenin kısa süre içerisinde hayata geçirilmesini istiyor.