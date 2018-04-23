HABER

Kent Meydanında çocuklara ücretsiz oyun şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 18:29 | Son Güncelleme

Karabük Kent Meydanında gerçekleştirilen Ulusal Egemenlik Çocuk şöleni çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla her yıl Karabük Belediyesi tarafından kent meydanında düzenlenen Ulusal Egemenlik Çocuk şöleni,çocuklara sunduğu ücretsiz oyunlarla hem ailelerin hemde de çocukların vazgeçilmezi oldu.

Kent Meydanında çocuklara ücretsiz oyun şöleni

Karabük Kent Meydanında gerçekleştirilen Ulusal Egemenlik Çocuk şöleni çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla her yıl Karabük Belediyesi tarafından kent meydanında düzenlenen Ulusal Egemenlik Çocuk şöleni,çocuklara sunduğu ücretsiz oyunlarla hem ailelerin hemde de çocukların vazgeçilmezi oldu. Saat 14.30’da başlayan şölene tatili ve havaların güzel olmasını fırsat bilen aileler çocukları ile birlikte şölen alanına akın etti. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte çocuklar için yarışmalar,animasyon gösterileri düzenlendi.Yüzlerin boyandığı şölen faaliyetinde meydana kurulan platformda gün boyunca şarkılar çaldı.
23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşatan etkinlik sonunda gerçekleştirilen yarışmaları kazanan çocuklara hediyeler verildi.

Kent Meydanında çocuklara ücretsiz oyun şöleni

Kent Meydanında çocuklara ücretsiz oyun şöleni

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'
ABD şokta! Çıplak saldırgan dehşet saçtıABD şokta! Çıplak saldırgan dehşet saçtı
Dışişleri'nden ABD'nin Türkiye raporuna tepki! Dışişleri'nden ABD'nin Türkiye raporuna tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.