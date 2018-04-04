Kent meydanlarını 15 milyon lale süsleyecek

Mevsim koşullarından dolayı soğanların bu sene erken çiçek açtığı lale tarlasında oluşan rengarenk manzara, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor.

Lale üretimi konusunda Hollanda'da incelemede bulunun ve geçen yıl ilk kez Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi Kızılkuyu köyündeki 50 dekar tarlasına lale eken Latif Ateş, yüksek verim ve ürüne yoğun ilgi sayesinde bu yıl ekim alanını 100 dekara çıkardı.

Anavatanı Anadolu olmasına rağmen adı Hollanda ile anılan lale soğanı, Türkiye'de yeniden hakkettiği öneme kavuşuyor. Konya ve Karaman'da bol miktarda yetiştirilen lale soğanları birçok belediye ve büyük marketlere gönderiliyor.

Bir devre adını veren, özellikle Doğu kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip lale, son yıllarda birçok kentte tarihi mekanların yanı sıra cadde, park ve meydanları süslüyor.

MEHMET ÇETİN - Karaman'da geçen yıl lale üretimine başlayan firma, bu yıl iki katına çıkardığı ekim alanında ürettiği 15 milyon lale soğanını Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Daha önce başka bir firmayla ortak lale üretimi yaptıklarını belirten Ateş, "Geçen yıl ortaklıktan ayrılarak kendi şirketimizi kurduk. Gerekli araştırmaları, toprak analizlerini yaptırdık. Burası kendi köyümüz. Atıl durumda bir tarlalarımız vardı. İlk defa geçen yıl 50 dekarla üretime başladık." diye konuştu.

Geçen yılki verimden çok memnun kaldıklarını, bu yıl 100 dekar alana lale soğanı ektiklerini anlatan Ateş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin başka yerlerinde de lale soğanı üretimi var. Fakat buranın toprağı kırmızı ve humuslu. Bir ekiyorsun iki çıkıyor. Bu yüzden burayı tercih ettik. Geçen yıl 10 milyon lale soğanı elde etmiştik. Bu yıl 15 milyon hedefliyoruz. Bu üretimin ülkemize çok büyük ekonomik katkı sağladığının bilincindeyiz. Bunu daha da arttırabilmek için üretim kapasitemizi her yıl arttırmaya çalışıyoruz. Belediyeler, peyzaj şirketleri ve büyük marketlere lale soğanı satıyoruz."

Ateş, yöre halkından, ilin yöneticilerinden büyük destek aldıklarını dile getirerek, "Onların katkılarıyla bu durumdayız. Henüz yeni bir firmayız. Her geçen gün büyüyen bu pazardan yeteri kadar pay almaya çalışıyoruz. Ayrıca kendi köyümüze, yöremize alternatif bir ürün sunmuş olduk. Lale ekiminde, bakımında, kırımında, toplanmasında istihdam sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.