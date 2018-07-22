Kent sakinleri, sokaktaki dostlarını heykelleriyle anıyor

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Kent sakinleri, kent yaşamını paylaştığı, beslediği ve yıllarca yaşadığı sokakların simgesi olan sokak köpeği dostlarını unutmayarak, onları heykelleriyle de yaşatıyor.

Kadıköy'de Moda'nın simgelerinden biri olan ve adını tüylerinin renginden alan Tarçın, Moda'da birçok eve misafir olmasına rağmen sokakta yaşamayı tercih etti.

Moda'da yaşayanların her gün görmeye alıştığı Tarçın, 18 yaşındayken ters yönde giden bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Modalı heykeltıraş İskender Giray, Moda Burnu'nda her zaman beklediği yere Tarçın'ın heykelini yaptı. Heykelin kaidesi betondan tasarlanmış bir minder oldu.

Moda'nın simgesi Tarçın'ın heykeli her zaman yatıp dinlendiği köşesinde semt sakinlerini selamlamaya devam ediyor.

- Kedi dostu Tommy

Fenerbahçe'de yaşayanların beslediği sokak köpeği Tommy ise sokak kedilerinin yakın dostu olarak biliniyordu. Tommy de bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Heykeltıraş Ümit Öztürk, Tommy'nin sokak kedileriyle olan dostluğuna atıfla Dalyan'a sokak hayvanlarının beslenme noktası olan yere yaptığı heykele iki kedi heykeli koymayı unutmadı.