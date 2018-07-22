HABER

Kent sakinleri, sokaktaki dostlarını heykelleriyle anıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

İstanbullular, kent yaşamını paylaştığı, beslediği ve yıllarca yaşadığı sokakların simgesi olan dostlarını heykelleriyle unutulmaz kılıyor - Hayattayken heykeli yapılan "huysuz" Raki'nin aksine, Tarçın ve kedi dostu Tommy heykellerinin asılları, sadece sevenlerinin belleklerinde yaşamaya devam edecek - Ters yönde giden bir aracın altında kalarak hayatını kaybeden Moda'nın simgesi Tarçın'ın heykeli, her zaman yatıp dinlendiği köşesinde semt sakinlerini beklerken, sokak kedilerinin yakın dostu Tommy'nin heykeli ise çok sevdiği 2 kedi heykeliyle Fenerbahçe'de yer alıyor - İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsü'nde yaşamını sürdüren ve yaklaşık 17 yaşında olduğu tahmin edilen Raki gün içinde binalar arasında dolaşırken, heykeli de kampüs içerisinde öğrencileri gözlüyor

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Kent sakinleri, kent yaşamını paylaştığı, beslediği ve yıllarca yaşadığı sokakların simgesi olan sokak köpeği dostlarını unutmayarak, onları heykelleriyle de yaşatıyor.

Kadıköy'de Moda'nın simgelerinden biri olan ve adını tüylerinin renginden alan Tarçın, Moda'da birçok eve misafir olmasına rağmen sokakta yaşamayı tercih etti.

Moda'da yaşayanların her gün görmeye alıştığı Tarçın, 18 yaşındayken ters yönde giden bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Modalı heykeltıraş İskender Giray, Moda Burnu'nda her zaman beklediği yere Tarçın'ın heykelini yaptı. Heykelin kaidesi betondan tasarlanmış bir minder oldu.

Moda'nın simgesi Tarçın'ın heykeli her zaman yatıp dinlendiği köşesinde semt sakinlerini selamlamaya devam ediyor.

- Kedi dostu Tommy

Fenerbahçe'de yaşayanların beslediği sokak köpeği Tommy ise sokak kedilerinin yakın dostu olarak biliniyordu. Tommy de bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Heykeltıraş Ümit Öztürk, Tommy'nin sokak kedileriyle olan dostluğuna atıfla Dalyan'a sokak hayvanlarının beslenme noktası olan yere yaptığı heykele iki kedi heykeli koymayı unutmadı.

- Yaşarken heykeli dikilen Raki

İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsü'nde yaşamını sürdüren Raki kendi heykelini görme şansını yakalayan, yaşarken heykeli dikilen bir sokak köpeği.

Üniversitenin ilk binası, eğitim kurumuna dönüştürülmeden önce banka şubesi olarak kullanıldığı sırada Raki, binanın koruma köpeği görevini yürütürken, binanın İstanbul Aydın Üniversitesi'ne dönüşmesinin ardından da görevine devam etti ve alanı sahiplendi.

Üniversitenin emektarı Raki, kampüs inşaatının başladığı 2003'ten bu yana üniversiteden ayrılmıyor. Raki'nin, o dönemde 2 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın'ın ricasıyla 2013'te kampüse, Raki'nin heykeli dikildi.

Raki, gün içinde kampüs içerisinde, binalar arasında dolaşırken, heykeli de kampüs içerisinde öğrencileri gözlüyor. 15 yıldır kampüsteki devriye görevini sürdüren Raki, öğrenciler, akademisyenler ve üniversite personeline arkadaşlığını da sunmaya devam ediyor.

"Huysuz" olarak tanımlanan Raki, sadece üniversitenin güvenlik görevlisi Hamza Sever'i dinliyor ve onun komutlarına uyuyor.

PARTNERGergedanın doğun anını hayretle izledilerGergedanın doğun anını hayretle izlediler
Konya'da KPSS koşusuKonya'da KPSS koşusu
Zonguldak'ta KPSS'ye girenlere sıkı aramaZonguldak'ta KPSS'ye girenlere sıkı arama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarçın istanbul aydın üniversitesi moda rakı Tommy

En Çok Okunan Haberler

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek

KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Bikinili Beren Saat

Bikinili Beren Saat

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da aile katliamı! 5 kişiyi öldürdü

Adıyaman'da aile katliamı! 5 kişiyi öldürdü

Adnan Oktar'la ilgili yeni gelişme! Toplu tecavüzün şifresi ortaya çıktı: Tatlı yiyecek miyiz?

Adnan Oktar'la ilgili yeni gelişme! Toplu tecavüzün şifresi ortaya çıktı: Tatlı yiyecek miyiz?

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Korkunç kaza! Defalarca üzerinden geçtiler

Korkunç kaza! Defalarca üzerinden geçtiler

Aydın’da korkunç kaza! Kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı bekledi

Aydın’da korkunç kaza! Kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı bekledi

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.