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Kent Tarım Hobi Evi’nde sebze yetiştiriciliği eğitimleri veriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 10:41 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi’nde sebze yetiştiriciliği eğitimleri veriliyor.Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi’nde Şubat ayında başlayan 2018 yılı eğitimleri devam ediyor.

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi’nde sebze yetiştiriciliği eğitimleri veriliyor.
Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi’nde Şubat ayında başlayan 2018 yılı eğitimleri devam ediyor. Kentte yaşayan vatandaşları toprakla buluşturan temel sebze yetiştiriciliği eğitimlerinin bu haftaki bölümünde temel gıdaların başında gelen domatesin doğru ve sağlıklı üretiminin nasıl yapılacağı anlatıldı.
Temel sebze yetiştiriciliği hakkında verilen eğitimlerin son dersinde kursiyerlere domates hakkında bilgiler verildi. Domatesin toprağının nasıl olması gerektiğinden yetiştirirken nelere dikkat edilmesi gerektiğine kadar bütün detayların anlatıldığı eğitimde, domateste oluşabilecek hastalıklar ve bunlarla mücadele yöntemleri hakkında da bilgi verildi. Vatandaşların sordukları sorularla pekişen eğitimde temel sebzelerden olan domatesin yetiştiriciliği kursiyerlere aktarıldı.
Vatandaşların teorik eğitimlerin ardından Mahalle Bostanı’nda uygulama yaparak bilgilerini pekiştirme imkanı bulacakları eğitimler, ücretsiz olarak düzenleniyor. 29 Mart’ta sona erecek ilk dönemin ardından Nisan’da başlayacak olan ikinci dönem eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşların, (0312) 235 39 73 ya da 458 89 00/dahili 2453 numaralı telefonlardan Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kent Tarım birimine ulaşmaları gerekiyor.
Şubat ayında başlayan 2018 yılının ilk eğitimlerinden yaklaşık 80 vatandaş yararlanıyor.

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