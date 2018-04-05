Kent Tiyatrosu 6 Nisan’da sahnede

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, Rus Roman ve oyun yazarı Nikolay Gogol’un ünlü eseri ‘Bir Evlenme’ isimli oyununu Burhaniyeli sanatseverlerle buluşturuyor. Gogol’un çöken soylular ile yükselen burjuva sınıflarının çatışmasını eğlenceli bir evlenme hikayesiyle anlattığı komedi oyunu, 6 Nisan 2018 Cuma akşamı saat 20:30’da, Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Sanat yönetmenliğini Uğur Mamuk’un yaptığı Gogol’un ‘Bir Evlenme’ isimli oyunu, halasıyla yaşayan ve evlenmek isteyen Agafya’ya talip olan koca adaylarının ilginç yarışını gözler önüne seriyor. Oyuncu koçluğunu Semra Mamuk’un yaptığı oyunda; Çağrı Duran, Ender Kurt, H.Can Özal, Büşra Kuloğlu, Canan Aydemir, Güney Özcan, Sinem Özdemir, Ertuğrul Keskin, Onur Cebeci, Burcu Muştu Özkan ve Mehmet Bana rol alıyor. Gogol’un çöken soylular ile yükselen burjuva sınıflarının çatışmasını eğlenceli bir evlenme hikayesiyle anlattığı ve iki perdede sahnelenecek komedi oyununu, Burhaniyeli sanatseverler ücretsiz olarak seyredebilecek.