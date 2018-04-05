HABER

Kent Tiyatrosu 6 Nisan’da sahnede

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 14:49 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, Rus Roman ve oyun yazarı Nikolay Gogol’un ünlü eseri ‘Bir Evlenme’ isimli oyununu Burhaniyeli sanatseverlerle buluşturuyor.

Kent Tiyatrosu 6 Nisan’da sahnede

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, Rus Roman ve oyun yazarı Nikolay Gogol’un ünlü eseri ‘Bir Evlenme’ isimli oyununu Burhaniyeli sanatseverlerle buluşturuyor. Gogol’un çöken soylular ile yükselen burjuva sınıflarının çatışmasını eğlenceli bir evlenme hikayesiyle anlattığı komedi oyunu, 6 Nisan 2018 Cuma akşamı saat 20:30’da, Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.
Sanat yönetmenliğini Uğur Mamuk’un yaptığı Gogol’un ‘Bir Evlenme’ isimli oyunu, halasıyla yaşayan ve evlenmek isteyen Agafya’ya talip olan koca adaylarının ilginç yarışını gözler önüne seriyor. Oyuncu koçluğunu Semra Mamuk’un yaptığı oyunda; Çağrı Duran, Ender Kurt, H.Can Özal, Büşra Kuloğlu, Canan Aydemir, Güney Özcan, Sinem Özdemir, Ertuğrul Keskin, Onur Cebeci, Burcu Muştu Özkan ve Mehmet Bana rol alıyor. Gogol’un çöken soylular ile yükselen burjuva sınıflarının çatışmasını eğlenceli bir evlenme hikayesiyle anlattığı ve iki perdede sahnelenecek komedi oyununu, Burhaniyeli sanatseverler ücretsiz olarak seyredebilecek.

Çeşme gemisinde can pazarı!Çeşme gemisinde can pazarı!
Teröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktıTeröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktı
Öğretmenden küçük kıza ahlâksız teklif!Öğretmenden küçük kıza ahlâksız teklif!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Yunanistan Savunma Bakanı '7 bin asker gönderdim' demişti! AB Bakanı Çelik cevap verdi

Yunanistan Savunma Bakanı '7 bin asker gönderdim' demişti! AB Bakanı Çelik cevap verdi

İstanbul'da fidye operasyonu! Genç kadın eve çağırıp tuzak kurmuş...

İstanbul'da fidye operasyonu! Genç kadın eve çağırıp tuzak kurmuş...

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

İstanbul'da siyanür paniği!

İstanbul'da siyanür paniği!

Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açtı

Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.