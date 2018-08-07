Kenti lazer ışınlarıyla anlatıyorlar

Dünyanın çok hızlı bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunu hatırlatan Küçükşabanoğlu, "Burası Türkiye'de ilk ve tek olan bir merkez. Dünya çok hızlı bir değişim dönüşüm içinde, ülkemiz de bu değişim ve dönüşüme ayak uyduruyor. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın hayatımıza soktuğu bir kelime vardı, 'Transformasyon, değişim ve dönüşüm atağını başlatmalıyız.' diyordu. Turgut Özal bu hamleyi başlatmıştı ve şu an 2018 yılındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde de tekrar bir transformasyon atağına başladığımızı düşünüyorum. Biz de 3 ay önce açılışını yaptığımız Hologram Merkezini bu düşünceyle kurduk." dedi.

Kastamonu Genç Girişimciler Derneği (KASGEG) Genel Başkanı ve Kastamonu Hologram Merkezi'nin sahibi Zafer Küçükşabanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'ya merkezi kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

- "Gençler buraya geldiklerinde teknolojiyle ilgili hayal kuruyorlar"

Yeni hükumet sisteminde Cumhurbaşkanlığı altında yeni ofislerin kurulduğunu hatırlatan Küçükşabanoğlu, bu ofislerin bir tanesinin de Dijital Dönüşüm Ofisi olduğuna işaret etti.

"Cumhurbaşkanımız, hükumetimiz dijital dönüşüme, teknolojiye, bilişime önem verdiklerini yeni bir ofis kurarak ve bu ofisi yetkilendirerek göstermiş oldu." diyen Küçükşabanoğlu, şöyle devam etti:

"Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu oluşturuldu. Bu da hükumetimizin dijital dönüşüme, teknolojiye bilime ne kadar önem verdiklerinin bir kanıtıdır. Ülkemiz bu değişime, dönüşüme ayak uyduruyor. Kastamonu da bu değişime ayak uydurmalı diye düşündük. Halkımız çok ciddi bir şekilde buraya sahip çıkıyor. Turistlerimiz buradan övgü dolu sözlerle ayrılıyor. Ülkemizde olan değişim ve dönüşüme katkı sağladığımız için mutluyuz, gururluyuz. Katılımdan memnunuz, özellikle gençlerimizin katılımından memnunuz. Burası ticari bir işletme dahi olsa buranın bir sosyal sorumluluk anlamı var. Gençler buraya geldiklerinde teknolojiyle ilgili hayal kuruyorlar. "