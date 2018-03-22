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Kentler güneş enerjisiyle dönüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 12:36 | Son Güncelleme

Kentsel Dönüşüm ve Güneş Enerjisi konulu Yuvarlak Masa toplantısı EkoRE sponsorluğunda düzenlendi

İSTANBUL (AA) - EkoRE sponsorluğunda, düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Güneş Enerjisi’ konulu Yuvarlak Masa toplantısında, güneş enerjisi ve temiz enerji kaynaklarının kentsel dönüşümle üretilen yeni binalardaki rolü, akıllı bina sistemleri ve teknolojinin gayrimenkul sektörüne katkıları konuşuldu.

EkoRE açıklamasına göre, EkoRE sponsorluğunda, Kentsel Dönüşüm Dergisi, Anahtar Proje ve GİSP (Gayrimenkul İçin Strateji Platformu) tarafından düzenlenen ‘Kentsel Dönüşüm ve Güneş Enerjisi’ konulu Yuvarlak Masa toplantısında, güneş enerjisinin ve temiz enerji kaynaklarının kentsel dönüşümle üretilen yeni binalardaki rolü, akıllı bina sistemleri ve teknolojinin gayrimenkul sektörüne katkıları konuşuldu.

EkoRE Üst Yöneticisi (CEO) H. Serhan Süzer’in yaptığı sunumla açılan toplantıda, kendi enerjisini üreten akıllı binalardan, çatıya bile konumlandırabilecek mikro tarımın öneminden, yağmur sularını toparlayan su sistemlerinden, otoban kenarlarındaki fotovoltaik aydınlatma elemanlarından, solar yollardan (Güneş enerjili yollar) bahsedildi.

Süzer, kentsel dönüşüm sayesinde, yeni ve sağlıklı mekanlar üretme şansımız olduğunu, bu süreci -enerji verimli- bir yaklaşımla fırsata çevirebileceğimizi kaydetti. Serhan Süzer; sağlıklı kentler üretmek açısından güneş enerjisi, temiz enerji, akıllı ev sistemleri konularını çok önemsediklerini bu alanda yatırımlara devam edeceklerini iletti. Gayrimenkul için Strateji Platformu Başkanı Hakan Gümüş kapanış konuşmasında, kentsel dönüşüm sürecinin temiz enerji açısından bir fırsat olduğunu ve yapılan çalışmaların, bakanlık yetkilileriyle paylaşılacağını ifade etti.

Hakan Gümüş’ün yönettiği ve tüm gün süren oturumda Alper Saydam (EUROSOLAR Tr Yenilenebilir Enerji Birliği), Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp (Yüksek Mühendis, Mimar, Kent bilimci, Alp Mimarlar), Dr. Sinan Genim (Mimar), Kayhan Çakanel (Yüksek Mimar, Efekta Architects), Hakan Ertan ( GENSED Genel Sekreteri), Av. Cihat Demirbağ (Kentsel Dönüşüm Hukuku), Av. Ömer Aykul (Kentsel Dönüşüm ve Enerji Hukuku), Yrd. Doç. Dr. Murat Onuk (Yeditepe Üniversitesi – Elektrik Yüksek Mühendisi – Eurosolar), Nurfeşan Ağra ( İVKAD Başkanı), Pınar Şen (PNR İnşaat), Asuman Sönmez (TurSEFF İş Geliştirme Müdürü) ve Arif Ergin (TurEEF Key Expert) konuşmacı olarak yer aldı.

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