Kentler güneş enerjisiyle dönüşecek

İSTANBUL (AA) - EkoRE sponsorluğunda, düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Güneş Enerjisi’ konulu Yuvarlak Masa toplantısında, güneş enerjisi ve temiz enerji kaynaklarının kentsel dönüşümle üretilen yeni binalardaki rolü, akıllı bina sistemleri ve teknolojinin gayrimenkul sektörüne katkıları konuşuldu.

EkoRE açıklamasına göre, EkoRE sponsorluğunda, Kentsel Dönüşüm Dergisi, Anahtar Proje ve GİSP (Gayrimenkul İçin Strateji Platformu) tarafından düzenlenen ‘Kentsel Dönüşüm ve Güneş Enerjisi’ konulu Yuvarlak Masa toplantısında, güneş enerjisinin ve temiz enerji kaynaklarının kentsel dönüşümle üretilen yeni binalardaki rolü, akıllı bina sistemleri ve teknolojinin gayrimenkul sektörüne katkıları konuşuldu.

EkoRE Üst Yöneticisi (CEO) H. Serhan Süzer’in yaptığı sunumla açılan toplantıda, kendi enerjisini üreten akıllı binalardan, çatıya bile konumlandırabilecek mikro tarımın öneminden, yağmur sularını toparlayan su sistemlerinden, otoban kenarlarındaki fotovoltaik aydınlatma elemanlarından, solar yollardan (Güneş enerjili yollar) bahsedildi.