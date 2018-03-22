Kentsel dönüşümde yasal boşluklara takılan binalara çözüm geliyor

Bursa’da kentsel dönüşüme başlayan fakat yasal boşluklar nedeniyle zamanla sıkıntılar yaşayan binaların durumu, Büyükşehir Belediyesi’nin Mart ayı olağan toplantısında görüşüldü.

Kentsel dönüşüme başlayan, dolayısıyla yıkılan binaların önünün açılmasından ve inşaatların tamamlanmasından yana olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Konuya ilişkin kararı, Çarşamba günü yapılacak ikinci oturumda nihai olarak alacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 0.50 emsal artışından onay alacak 56 tane maddeye iptal oyu vererek, kentsel dönüşümde yeni bir anlayış ortaya koyduklarını söyledi. Vatandaşların kentsel dönüşüm konusundaki mağduriyetlerini bitirmek istediklerini vurgulayan Aktaş, “Binası yıkılmış, inşaatı başlamış ve kamuoyunda problem olarak algılanan yerler var. Meclisin Çarşamba günü alacağı karar, süreci sonlandıracak. Mağdur vatandaşların önünü açmak istiyoruz” diye konuştu.

56 yapının plan değişikliği talebine ret

Büyükşehir Belediye Meclisi, kentsel dönüşümde 0.50 emsal kararı nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıları aşmak için adımlarını atmaya devam ediyor. Meclisin Mart ayı oturumuna yine kentsel dönüşüm dosyaları damga vurdu. Oturumda; henüz ruhsat ve çürük raporu almamış olan, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği plan değişikliklerinin iptali kabul edilirken; riskli yapı şerhi bulunmayan parsellerde talep edilen kentsel dönüşüm amaçlı imar plan değişiklikleri de Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne uymadığı gerekçesiyle reddedildi. 24’ü Nilüfer, 18’i Osmangazi, 10’u Mudanya ve 4’ü de Yıldırım’da olmak üzere toplam 56 adet yapı için istenen plan değişikliği oy birliği ile kabul edilmezken; ruhsatları alınan inşaatları başlamış çözüm bekleyen yapıların geleceği ise önümüzdeki hafta Çarşamba günü gerçekleşecek olan ikinci oturumda ele alınacak.