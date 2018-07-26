"Kentsel dönüşümün ne denli önemli olduğu ortaya çıktı"

SİNAN ÖZMÜŞ - Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkan Vekili Deniz Karataş, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki binanın çökmesine ilişkin, "Buradaki bina çökmesi, bize kentsel dönüşümün ne kadar gerekli ve acil olduğunu göstermiştir. Kentsel dönüşüm tüm Türkiye'de ruhsatlı yapıları da kapsar şekilde ivedilikle ele alınmalıdır." dedi.

Beyoğlu ilçesi Sütlüce Fuadiye sokakta önceki gün gerçekleşen olay, dayanıksız, ruhsatı ve iskanı olmayan binalardan oluşan çarpık yapılaşmaya karşı kentsel dönüşümün ne denli önemli olduğunu gösterirken, Karataş, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın, altında meydana gelen toprak kayması sonucu çökmesinin, kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Çöken binanın hem inşaat hem de iskan ruhsatının olmamasının düşündürücü olduğunu dile getiren Karataş, olayla ilgili gerekli tedbirlerin alındığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Buradaki bina çökmesi, bize kentsel dönüşümün ne kadar gerekli ve acil olduğunu göstermiştir. Ruhsatsız yapılarda görüldüğü üzere, yıkılan binanın temelinin ne kadar içler acısı olduğu görülmüştür. Aynı bölge içinde ruhsatlı bir binanın varlığı, sadece kendi binasına münhasır olmamalıdır. Yanındaki bina da gelip üstümüze yıkılabilmektedir. Bölgeleri, riskli bölge ilan edip büyük ölçeklerde yenilenmelerin yapılması şarttır. Bu yenilenmelerde de de kentin tamamının hesaba katılarak, uzun vadeli olarak düşünülerek, kentsel dönüşümün yapılmasının şart olduğunu son yaşanan hadisede hep beraber gördük."