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Kentte büyük panik! 176 öğrenci hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 16:34 | Son Güncelleme 48 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 176 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Kentte büyük panik! 176 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Tekeli İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 176 öğrencide, yedikleri yemeğin ardından karın ağrısı ve bulantı şikayetleri başladı.

Okul idaresinin haber vermesi üzerine öğrenciler, ambulans ve servislerle Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAYMAKAM ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ

Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, öğrencileri hastanede ziyaret etti.

Kontrolleri yapılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rize'de çok sayıda öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'da 200 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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