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Kentte büyük panik! Hastane doldu taştı...

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 17:52 | Son Güncelleme 9 saat önce

Ağrı’da son günlerde etkili olan salgın hastalıklar nedeni ile Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi doldu taştı. Hastanede her gün ortalama 500 çocuk tedavi olurken, havale geçiren birçok çocuğunda Erzurum’a sevk edildiği öğrenildi.

Kentte büyük panik! Hastane doldu taştı...

Ağrı'da havaların mevsim normalleari üzerinde seyretmesi ve salgın hastalıkların baş göstermesi ile özellikle çocuklar hastanelik oldular.

ÇOCUK AĞLAMA SESLERİ GELİYOR

Çocuk Hastanesi'nde koridorlarda yürümek bile imkansız hale gelirken, hastanenin her yerinde çocuk ağlama sesi geliyor.

Özellikle akşam saatlerinde fenalaşan çocuklar hastanenin yolunu tutarken, ortalama hasta sayısının 500'ü aştığı, nöbetçi eczanelerde sıra olduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Çocuk Ağrı hasta salgın hastalık

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu kuyrukların tek sebebi doktor değil hemşire eksikliği böyle giderse 1-2 yıla var olan hemşirlerde sağlıklarını kaybedip çalışmaz duruma gelecek..iş yoğunluğundan bayan hemşireler habire çocuk doğurup ücretsiz izin alıyor sağlıklı bir çalışma ortamı olsa neden ücretsiz izin alsın..
Allah hepsine şifa versin
Yüksek ateş, halsizlik, kusma mahvetti çocukları, aileleri ve hastane görevlilerini. Allah tüm hastalara ve oğluma şifa versin.
Hep fakirlikten beslenme yetersizliğinden az çok doğurun
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