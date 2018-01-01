Kentte büyük panik! Hastane doldu taştı...

Ağrı'da havaların mevsim normalleari üzerinde seyretmesi ve salgın hastalıkların baş göstermesi ile özellikle çocuklar hastanelik oldular.
ÇOCUK AĞLAMA SESLERİ GELİYOR
Çocuk Hastanesi'nde koridorlarda yürümek bile imkansız hale gelirken, hastanenin her yerinde çocuk ağlama sesi geliyor.
Özellikle akşam saatlerinde fenalaşan çocuklar hastanenin yolunu tutarken, ortalama hasta sayısının 500'ü aştığı, nöbetçi eczanelerde sıra olduğu görüldü.
Netanyahu: İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak
Korkutan açıklama: Savaş olasılığı her zamankinden fazla
'Süper Ay' İstanbul semalarında! Her zamankinden daha yakın, daha parlak
Hamas Sözcüsü Zuhri: Erdoğan ile gurur duyuyoruz
Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı
Herkes bu Türk'ü konuşuyor! Uzaya kebap gönderdi
'Devekuşu halkının' sadece iki parmağı var!
Kızını görenler şaşıp kaldı!
YSK'dan İYİ Parti'ye ret
Okuyucu Yorumları 4 yorum