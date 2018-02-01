Kentte büyük panik! Kilis'e roket atıldı

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesinde bulunan tarihi yapıdaki lokantaya isabet etti. Yaralıların bulunduğu belirtilen olay yerine ihbarla çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi.
KİLİS VALİSİ: 5 YARALI
Kilis Valisi yaptığı açıklamada restorana isabet eden roket nedeniyle 5 kişinin yaralandığını duyurdu.
'ÇOK SAYIDA ÇALIŞAN VE MÜŞTERİ BULUNUYORDU'
DHA Muhabiri Taylan Yıldırım, Kilis'teki son dakika haberini canlı yayında anlattı:
"Olay yerine çok yakın bir mesafede bulunuyorduk. Roket restoranın çatısına düştü. Restoran çalışanlarından iki kişi yaralandı, ambulansla hastaneye götürüldü.
Restoran iki katlı, ancak roketten dolayı restoranın tabanına kadar kaldı. Akşam saati olması nedeniyle restoranda çok sayıda müşteri ve çalışan bulunuyordu.
Roketin düştüğü yer tam şehrin merkezi, valiliğe çok yakın bir yerde. Şehrin ana caddesinin üzerinde bir restorandı. Bölgede akşam saatleri olduğu için yoğunluk yaşanıyordu. İtfaiye ekipleri park halindeki araçlardan ve izleyen vatandaşlardan dolayı olay yerine ulaşmaya çalışıyor. Roketin isabet ettiği restoran ile ilgili polis incele yapılıyor."
REYHANLI'YA DA ATILDI
Öte yandan aynı dakikalarda Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen bir roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine de düştü.
GECE SAATLERİNDE DE ROKET ATILMIŞTI
Terör örgütü PKK-PYD tarafından 02.30 sıralarında da Kilis kent merkezine bir roket atılmıştı. İHA'nın haberine göre, Ekrem Çetin Mahallesi'nde bir evin duvarına isabet eden roket sabah saatlerinde fark edildi. Mahalle sakinleri gece 02.30 sıralarında bir patlama sesi duyduklarını, dışarı çıkıp baktıklarını bir şey göremediklerini ifade ettiler. Günün aydınlanmasıyla birlikte roket düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İKİNCİ ROKET DE BULUNDU
Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü PYD/PKK tarafından Kilis kent merkezine gece atıldığı tahmin edilen ikinci roket bulundu.
YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN ATTIĞI ROKET HAVADA PATLADI
Ayrıca, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Perişan mevkisinde bulunan Piyade Taburuna terör örgütü PKK/PYD'li teröristlerce atılan roket havada patlayarak taburun yakınına düştü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Zeytin Dalı Harekatı"nı yürüttüğü terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Kırıkhan ilçesinde bulunan Piyade Taburuna roketli saldırı yapıldı. Tabura atılan roket havada patlayarak tabur yakınına düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken jandarma ekipleri roketin düştüğü yerde incelemelerde bulundu.
AFRİN'DEN 55 ROKET ATILDI, 5 KİŞİ ÖLDÜ, 73 KİŞİ YARALANDI
AA'nın aktardığına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin Arfin bölgesindeki terör hedeflerini bertaraf etmek amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda aradan geçen 11 günde Afrin'deki teröristler tarafından Kilis şehir merkezine 23 roketli, Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ise 32 roketli ve bir havan mermili saldırı yapıldı.
Sivil alanlara yönelik saldırılarda 2'si Suriyeli 5 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da yer aldığı 73 kişi yaralandı.
Reyhanlı'da sivil yerleşim yerlerine 28, Hassa kırsalına 2 roket düşen saldırılarda, Kırıkhan'a ise 1 havan mermisi atıldı.
Saldırılarda Reyhanlı'daki 17 yaşındaki Fatma Avlar ile Suriyeli sığınmacı Nadir El Fares (51) hayatını kaybetti, Kırıkhan'a atılan havan mermisi nedeniyle de TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş (30) yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 51 oldu.
Terör saldırılarında Reyhanlı'da 11 ev ile 15 iş yeri hasar gördü, 20 araç ise kullanılamaz hale geldi.
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