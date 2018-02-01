Kentte büyük panik! Kilis'e roket atıldı

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesinde bulunan tarihi yapıdaki lokantaya isabet etti. Yaralıların bulunduğu belirtilen olay yerine ihbarla çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

KİLİS VALİSİ: 5 YARALI

Kilis Valisi yaptığı açıklamada restorana isabet eden roket nedeniyle 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

'ÇOK SAYIDA ÇALIŞAN VE MÜŞTERİ BULUNUYORDU'

DHA Muhabiri Taylan Yıldırım, Kilis'teki son dakika haberini canlı yayında anlattı:

"Olay yerine çok yakın bir mesafede bulunuyorduk. Roket restoranın çatısına düştü. Restoran çalışanlarından iki kişi yaralandı, ambulansla hastaneye götürüldü.

Restoran iki katlı, ancak roketten dolayı restoranın tabanına kadar kaldı. Akşam saati olması nedeniyle restoranda çok sayıda müşteri ve çalışan bulunuyordu.

Roketin düştüğü yer tam şehrin merkezi, valiliğe çok yakın bir yerde. Şehrin ana caddesinin üzerinde bir restorandı. Bölgede akşam saatleri olduğu için yoğunluk yaşanıyordu. İtfaiye ekipleri park halindeki araçlardan ve izleyen vatandaşlardan dolayı olay yerine ulaşmaya çalışıyor. Roketin isabet ettiği restoran ile ilgili polis incele yapılıyor."