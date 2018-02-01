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Kentte büyük panik! Kilis'e roket atıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 17:42 | Son Güncelleme

Afrin'den Kilis'e atılan roket kent merkezindeki bir lokantaya isabet etti. Öte yandan aynı dakikalarda Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen bir roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine de düştü.

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesinde bulunan tarihi yapıdaki lokantaya isabet etti. Yaralıların bulunduğu belirtilen olay yerine ihbarla çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

KİLİS VALİSİ: 5 YARALI

Kilis Valisi yaptığı açıklamada restorana isabet eden roket nedeniyle 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

'ÇOK SAYIDA ÇALIŞAN VE MÜŞTERİ BULUNUYORDU'

DHA Muhabiri Taylan Yıldırım, Kilis'teki son dakika haberini canlı yayında anlattı:

"Olay yerine çok yakın bir mesafede bulunuyorduk. Roket restoranın çatısına düştü. Restoran çalışanlarından iki kişi yaralandı, ambulansla hastaneye götürüldü.

Restoran iki katlı, ancak roketten dolayı restoranın tabanına kadar kaldı. Akşam saati olması nedeniyle restoranda çok sayıda müşteri ve çalışan bulunuyordu.

Roketin düştüğü yer tam şehrin merkezi, valiliğe çok yakın bir yerde. Şehrin ana caddesinin üzerinde bir restorandı. Bölgede akşam saatleri olduğu için yoğunluk yaşanıyordu. İtfaiye ekipleri park halindeki araçlardan ve izleyen vatandaşlardan dolayı olay yerine ulaşmaya çalışıyor. Roketin isabet ettiği restoran ile ilgili polis incele yapılıyor."

REYHANLI'YA DA ATILDI

Öte yandan aynı dakikalarda Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen bir roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine de düştü.

GECE SAATLERİNDE DE ROKET ATILMIŞTI

Terör örgütü PKK-PYD tarafından 02.30 sıralarında da Kilis kent merkezine bir roket atılmıştı. İHA'nın haberine göre, Ekrem Çetin Mahallesi'nde bir evin duvarına isabet eden roket sabah saatlerinde fark edildi. Mahalle sakinleri gece 02.30 sıralarında bir patlama sesi duyduklarını, dışarı çıkıp baktıklarını bir şey göremediklerini ifade ettiler. Günün aydınlanmasıyla birlikte roket düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İKİNCİ ROKET DE BULUNDU

Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü PYD/PKK tarafından Kilis kent merkezine gece atıldığı tahmin edilen ikinci roket bulundu.

YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN ATTIĞI ROKET HAVADA PATLADI

Ayrıca, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Perişan mevkisinde bulunan Piyade Taburuna terör örgütü PKK/PYD'li teröristlerce atılan roket havada patlayarak taburun yakınına düştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Zeytin Dalı Harekatı"nı yürüttüğü terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Kırıkhan ilçesinde bulunan Piyade Taburuna roketli saldırı yapıldı. Tabura atılan roket havada patlayarak tabur yakınına düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken jandarma ekipleri roketin düştüğü yerde incelemelerde bulundu.

AFRİN'DEN 55 ROKET ATILDI, 5 KİŞİ ÖLDÜ, 73 KİŞİ YARALANDI

AA'nın aktardığına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin Arfin bölgesindeki terör hedeflerini bertaraf etmek amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda aradan geçen 11 günde Afrin'deki teröristler tarafından Kilis şehir merkezine 23 roketli, Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ise 32 roketli ve bir havan mermili saldırı yapıldı.

Sivil alanlara yönelik saldırılarda 2'si Suriyeli 5 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da yer aldığı 73 kişi yaralandı.

Reyhanlı'da sivil yerleşim yerlerine 28, Hassa kırsalına 2 roket düşen saldırılarda, Kırıkhan'a ise 1 havan mermisi atıldı.

Saldırılarda Reyhanlı'daki 17 yaşındaki Fatma Avlar ile Suriyeli sığınmacı Nadir El Fares (51) hayatını kaybetti, Kırıkhan'a atılan havan mermisi nedeniyle de TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş (30) yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 51 oldu.

Terör saldırılarında Reyhanlı'da 11 ev ile 15 iş yeri hasar gördü, 20 araç ise kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis roket Afrin

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Ypg'nin elindeki en uzun menzilli Roket 12 km'miş Kilis Afrin arası 67 km bu işin altında bir çakallık var gibi..
reyhanlı eserinle gurur duy. akp ye% kaç oy vermiştiniz? %73.58. ama yine de sizler adına biz daha çok üzülüyoruz emin olun.
@cyilmaz_g0 akp yokken Reyhanlı da ne oldu araştır zır cahil..kıçında donun kaybolsa akp den bileceksin..
@cyilmaz_g0 Bu habere sevinip ağzından köpükler çıkarak yorum yapan yaratık, biz senin gibilerin neye üzüldüğünü iyi biliyoruz ve YPG itlerini yok ederek seni daha da çok üzeceğiz! Kahrolsun teröristler ve onların kuyruğuna takılıp sağa sola saldıran işbirlikçileri.
girdik ama cikamayacagiz ordan:(
orta doğu bataklığı denilen böyle bir şey işte..
@gb_serdar her yere ayni seyi yaziorsun ben girecegim simdi sana sagli sollu. Biz zaten 500 seneden fazla o topraklardayiz.
benim mi aklim almiyor acaba.15 gündür temizlenen yerlerden hala nasil bu kadar yakina roket geliyor
ypg/pkk 'nın sivillere yönelik saldırıları dünya basınında asla yer bulmuyor ve hala ypg'nin terör örgütü olmadığı insanlara pompalanıyor.kısacası medya silahlar kadar önemli.Allah yardımcımız olsun,askerlerimize güç ve sabır versin.NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
@evrenbeyz bulmaz herkes biliyor o roketleri mit tarafindan osoculara attirilip, yapilan hukuk disi isgali mesrulastirmak icin yapildigini.yukarida biri yazmis Ypg'nin elindeki en uzun menzilli Roket 12 km.tek dertleri o bolgedeki nusayrileri goce zorlamak, onlarin yerlerine esad karsiti araplari yerlestirmek.dunya bunu biliyor bizim turkiye halki hala savas tamtamlariyla gaza geliyor.farkinda degiller yeni nesillere yikinti turkiye birakacaklarini.
@arode savcilikta bakalim nasil ispatlayacaksin
@evrenbeyz boş boş konusma cok film izliyon herhalde yıllardır pkk denen o soysuzlardan 40 yıldır oranın halkı cekiyor zaten senin bu pkk masumdur gibi gösterme amıcın neye kime hizmet ediyosun bilmiyorum ama bu milley bir kere uyudugu yerden uyandı kalkıyor destek olmuyosan gölge olma sen eglenme bak afrin ve diger yerlerden silincekler baska yolu yok bukadar hazırlıksız oldugu halde bunları yapıyolar sa sınırda ordu kurmayı basırırlarsa bu kayıplar bişey degil ozaman tehlike
hani daha bomba gelemecikdi .. senin ülkene bomba atıyorlar senin orayı yakman lazım hey gidi. kandırıldı ama !!
İÇ ŞAVAŞA DOĞU ADIM ADIM TÜRKİYE'M
isa altuntaş bilip bilmeden yorum yapma. adamların elinde katruşa var. o narin ellerinle googleye yaz mesafesi ne kadarmış anlat. ayrıca atılan yer cenderes kırsalı reyhanlıda mesafesi 13 km.
Şu sınırı boşaltın artık !!!!!
NOLLMUŞŞ YANİ....KİMİN UMURUNDAKİİİ..
Var tabi hemde ne cakalliklar var.. Hadi hayirli olsun Turkiyede savas atesi basladi fazla surmez 10 sonra suriye gibi oluruz
inş ölen olmamıştır insan hayatı bu kadar ucuz değildir olmamalı
Benim anlamadığım bu teröristler uluslar arası arenada itibarını düşüreceğini bildikleri halde neden sivil hedef alıyorlar ve üstelik bu onlara hiçbir fayda sağlamayacakken. Bütün Kilis ve Hatay halkına geçmiş olsun.
Çok gecmiş olsun Kilis halkına. Fakat bu roketlerin menşei ne??? Abd olsaydı Hükümet bakın Verdiğiniz silahlar bize döndü demişlerdi. Afrinde ruslar vardı. Bu ypg nin elindeki Roketatarlar menşei Rus Mu? Ondan mı açıklama yapılmıyor.
bilmeden konuşmak kolay
AKP maalesef kötü yönetiyor.Hani bu roketleri engelleyecek teknolojimiz vardı.Hani masumların canı yitmeyecekti. Hani analar ağlamıyacak,eşler dul,çocuklar öksüz kalmayacaktı ALLAH BİR DEDİKLERİNDEN GAYRISINA İNANAN YANDI BUNLARIN YANDIII.
nato üyesiysek neden suriyeye müdahale edilmiyor bu roketler nerden geliyor
bu nasil temizleme habire roket atiyolar yazik kardes
Benim devletten isteğim var ..bu atılan roketleri markası menşei ni bize açıklamaları
arkadaslar 100yeri var arfinin çok şehit vericez ordan kolay kolay çıkamayız
hükümet hala pempe yalanlarla insanları kandrımaya devam ediyor.yok şu kadar hedefi imha ettik şun kadar öldürdük roket atılan tepeleri işgal ettik deee eeee hala roket geliyor.diyorum bu roketleri ordaki devamlılığımız için hakan fiadan atmasın len.atarmı atar.daha önce attırdığı gibi.ya işgal edilen yerler yalan yada biz kendimize atıyoruz.akıl var mantık var.hani çekildiler köylerden dağılıp kaçmışlardı.ulan sizde hikaye bbitmez akp yüzsüzlüğünüz ve yanlış politikanız roman olur romannn.ülkeyi çıkılmaz bir girdaba sokup kaçacaksınız sonunda.
90 senedir 1 tane mermi üretemeyen beyinsizler yine hükümeti eleştirir.90 senedir heykel dikeceğinize hava savunma sistemi yapsaydınız da görseydik
münafıklar sitede bilginize
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