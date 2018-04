Kenya Et Komisyonu yetkililerinden Türkiye'ye çalışma ziyareti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla Kenya Et Komisyonu (KMC) yetkililerine, Türkiye'de çalışma ziyareti programı düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Kenya'da hayvancılık sektörü ile geçimini sağlamakta olan nüfusun dörtte birinin et işleme alanında çalışırken, bu alanın hayvancılık sektörü içerisinde ve hanehalkı ekonomisi için büyük önem taşıdığı belirtildi.

Ülkede ciddi hayvan nüfusu bulunsa da gerek kuraklık gerekse de modern tesislerin yetersizliği ve hayvan besleme tekniklerinin bilinmemesi nedeniyle bu potansiyelin yeterince değerlendirilemediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Et ve hayvancılıkla ilgili önemli kurumlardan birisi olan KMC, hayvancılık sektöründe hazır bir pazar temin etmek ve tüketicilere yüksek kaliteli et ve et ürünleri sağlamak amacıyla 1950 yılında kuruldu. Kamu iktisadi teşebbüsü olarak Hayvancılık Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren KMC, halihazırda özel işletmelerin yanında günlük olarak en fazla et üretimi yapan tesisleri bünyesinde barındırmakta olup hayvancılık ile et yönetimi konusunda ciddi bir potansiyeli bulunuyor.