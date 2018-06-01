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Kenya yolsuzlukla mücadelede "yalan makinesi" kullanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 23:14 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkede son haftalarda ortaya çıkan yolsuzluk skandallarıyla ilgili yeni soruşturmalar başlatılacağını, yolsuzluk ve rüşvetle mücadelede "yalan makinesi" kullanılacağını söyledi - Uhuru Kenyatta: - "Büyük bir aciliyet duygusuyla ülkemizdeki rüşveti bir an önce bitirmeli, o bizi ve çocuklarımızın geleceğini yok etmeden önce biz onu yok etmeliyiz" - "Sömürgeciliği bitirip yendiğimiz gibi rüşveti de bitireceğiz"

NAİROBİ (AA) - Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkede son haftalarda ardı ardına ortaya çıkan yolsuzluk skandallarıyla ilgili yeni soruşturmalar başlatılacağını, yolsuzluk ve rüşvetle mücadelede "yalan makinesi" kullanacaklarını söyledi.

Kenyatta, Kenya'nın İngiliz Sömürge yönetiminden kurtularak 1963 yılında bağımsızlığına kavuştuğu (Madaraka day) olarak adlandırılan bağımsızlık günü kutlamaları dolayısıyla Meru eyaletinde önemli açıklamalar yaptı.

Hükümete bağlı Ulusal Gençlik Hizmeti (NYS) kurumunda geçen hafta yaşanan 90 milyon dolarlık yolsuzluk skandalını hatırlatan Kenyatta, rüşvet ve yolsuzluk suçuna karışmış devlet görevlilerinin belirlenmesinde yalan makinesi kullanacaklarını söyledi.

Kenyatta, rüşvet alan devlet memurlarını "Aç gözlü, bencil ve otoriteyi kötüye kullananlar" olarak niteledi.

- "Sömürgeciliği bitirip yendiğimiz gibi, rüşveti de bitireceğiz"

Rüşvetçi memurlarla ilgili 30 gün içerisinde yeni bir güvenlik soruşturması başlatılacağını ifade eden Kenyatta, "Büyük bir aciliyet duygusuyla ülkemizdeki rüşveti bir an önce bitirmeli o bizi ve çocuklarımızın geleceğini yok etmeden önce biz onu yok etmeliyiz. Sömürgeciliği bitirip yendiğimiz gibi rüşveti de bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kenyatta, yolsuzluk skandalıyla ilgili geçen hafta aralarında üst düzey devlet görevlilerin de bulunduğu 21 kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak, "Konuyla ilgili üst düzey görevlilerin gözaltına alınmasından çok memnunum. Yeni gözaltılar yolda. Özellikle doğrudan yolsuzluğa bulaşmış üst düzey devlet görevlilerinin benim yönetimimde yeri yok, doğrudan hapse gitmeleri gerekir." diye konuştu.

- Bir çok devlet kurumunda soruşturma yürütülüyor

Kenya Kriminal Soruşturma Departmanı yetkililerince geçen hafta gazetecilere yapılan açıklamada, NYS'de sahte evraklarla birçok iş adamı ve şirkete hizmet alımı yapılmamasına rağmen yaklaşık 90 milyon dolar para ödendiği açıklanmıştı.

Şu ana kadar 50'den fazla kişinin göz altına alındığı kayıp 90 milyon dolar vakasıyla ilgili soruşturma devam ederken, mahkemenin önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniliyor.

Öte yandan Enerji Bakanlığına bağlı elektrik dağıtım kurumunda da (Kenya Power) milyon dolarlık yolsuzluk vakasının ardından üst düzey 23 devlet görevlisinin işine son verilirken, kurumla iş yapan 350 firmanın kara listeye alındığı kaydedildi.

Kenya'da yolsuzluk soruşturması yürütülen devlet kurumları arasında Kamu Hizmeti ve Gençlik İşleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı yer alıyor.

Ülkeyi derinden sarsan yolsuzluk skandalıyla ilgili dün çeşitli sivil toplum örgütlerince başkent Nairobi dahil birçok şehirde binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti.

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