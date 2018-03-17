Kenya'da 4 katlı bina çöktü

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın başkenti Nairobi'de 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin enkaz altında kaldığı, bir kişinin de kurtarıldığı bildirildi.

Kenya Kızıl Haç yetkilileri, başkentin Ruiru semtindeki binanın çökmesi sonucu enkazdan 1 kişinin kurtarıldığını, 4 kişiyi arama- kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini duyurdu.

Çökmenin nedeni henüz tespit edilemedi. Ancak Nairobi başta olmak üzere ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların göçüğe sebep olabileceği üzerinde duruluyor.

Başkentin Juca semtinde dün aşırı yağışlar nedeniyle inşaat halindeki bir başka bina çökmüştü.

Kenya'da geçen haftadan bu yana ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde son 4 günde en az 16 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.