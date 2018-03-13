Kenya'da 400'den fazla polis memurunun görevine son verildi

NAİROBİ (AA) - Kenya hükümeti, şeffaflık ve mali incelemelerin yer aldığı güvenlik soruşturmasından geçemeyen çoğunluğu trafik polisi 400'ün üzerinde polis memurunun görevine son verdi.

Kenya Ulusal Polis Teşkilatı Komisyonu Başkanı Johnston Kavuludi, Eldoret eyaletinde gazetecilere yaptığı açıklamada, polis teşkilatında başlattıkları güvenlik soruşturması kapsamında şeffaflık ve mali incelemeleri geçemeyen 400'ün üzerinde polis memurunun görevine son verildiğini söyledi.

Kavuludi, polis teşkilatında rüşvet ve yolsuzluk iddialarına en çok trafik departmanındakilerin adlarının karıştığını belirterek, görevine son verilen memurların çoğunluğunun bu bölümde çalışanlar olduğunu ifade etti.

- "Servetlerinin ve hesaplarındaki paraların kaynağını açıklayamadılar"

Trafik departmanındaki polis memurlarının kişisel hesaplarında incelemeler yapıldığını aktaran Kavuludi, polislerin birçoğunun servetlerinin kaynağını ve hesaplarındaki yüksek para miktarlarını açıklayamadığını dile getirdi.

Komisyonu Başkanı ayrıca yaşlı polis memurlarının halkın refahı için emekliye sevk edileceğini ve alacaklarının sadece bir bölümünün ödeneceğini duyurdu.