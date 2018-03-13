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Kenya'da 400'den fazla polis memurunun görevine son verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 02:31 | Son Güncelleme

Polis teşkilatında başlatılan güvenlik soruşturması kapsamında, şeffaflık ve mali incelemeleri geçemeyen emniyet mensupları görevden alındı

NAİROBİ (AA) - Kenya hükümeti, şeffaflık ve mali incelemelerin yer aldığı güvenlik soruşturmasından geçemeyen çoğunluğu trafik polisi 400'ün üzerinde polis memurunun görevine son verdi.

Kenya Ulusal Polis Teşkilatı Komisyonu Başkanı Johnston Kavuludi, Eldoret eyaletinde gazetecilere yaptığı açıklamada, polis teşkilatında başlattıkları güvenlik soruşturması kapsamında şeffaflık ve mali incelemeleri geçemeyen 400'ün üzerinde polis memurunun görevine son verildiğini söyledi.

Kavuludi, polis teşkilatında rüşvet ve yolsuzluk iddialarına en çok trafik departmanındakilerin adlarının karıştığını belirterek, görevine son verilen memurların çoğunluğunun bu bölümde çalışanlar olduğunu ifade etti.

- "Servetlerinin ve hesaplarındaki paraların kaynağını açıklayamadılar"

Trafik departmanındaki polis memurlarının kişisel hesaplarında incelemeler yapıldığını aktaran Kavuludi, polislerin birçoğunun servetlerinin kaynağını ve hesaplarındaki yüksek para miktarlarını açıklayamadığını dile getirdi.

Komisyonu Başkanı ayrıca yaşlı polis memurlarının halkın refahı için emekliye sevk edileceğini ve alacaklarının sadece bir bölümünün ödeneceğini duyurdu.

Kenya'da adı sürekli rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karışan polis memurları arasında halkın en çok şikayet ettikleri arasında trafik polisleri geliyor.

Son olarak Ocak 2018'de ülkenin Narok eyaletinde Uganda uyruklu bir öğrenciyi durduran polis memuru, sürücüden yaklaşık 20 dolar kadar rüşvet almış, bu anlar araçtaki başka birisi tarafından kameraya alınarak sosyal medyada paylaşılmıştı. Olayın ardından rüşvet aldığı tespit edilen trafik polisi hakkında soruşturma açılmış ve görevden uzaklaştırıldığı açıklanmıştı.

Kenya'da en düşük polis memuru 170 dolar maaş alıyor. Hükümet bu miktarın 2020 yılı itibarıyla 320 dolara kadar çıkarılacağını bildirmişti.

Dünya İç Güvenlik ve Emniyet Endeksi (WISPI) tarafından 2017'de yayımlanan bir rapora göre, Kenya polisinin dünya genelinde yapılan sıralamada "en tehlikeli ve yozlaşmış üçüncü polis gücü" olduğu belirtilmişti.

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Kenya Nairobi polis rüşvet

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