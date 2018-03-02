Kenya'da 8 bin öğretim görevlisi grevde

NAİROBİ (AA) - Kenya'da devlet üniversitelerindeki 8 binden fazla öğretim üyesinin maaş zammı talebiyle başlattığı grev 600 bin öğrenciyi etkiledi.

Ülke genelindeki 31 devlet üniversitesinde 8 binden fazla öğretim görevlisinin dün başlattığı grev dolayısıyla en az 600 bin öğrencinin eğitimi aksadı.

Grevden etkilenen yüzbinlerce öğrenciden, Nairobi Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde eğitim gören Jentrix Omolo, AA muhabirine yaptığı konuşmada, hükümetin öğretim görevlilerinin maaş zammı talebi karşısındaki tutum nedeniyle her yıl binlerce üniversite öğrencisinin eğitim hayatının uzadığını söyledi.

Omolo, "Geçen yıl aralıkta mezun olmam gerekiyordu, ancak grevler nedeniyle dersleri tamamlayamadım. Bu aralıkta mezun olmayı umuyorum ama hocaların grevi geçen yılki gibi devam ederse okulu bitirme hayalim kabusa dönecek." diye konuştu.

Üniversite yurtlarında kalan binlerce öğrencinin evlerine geri dönmeye başladığı belirtiliyor.

Üniversite Akademik Personel Birliği Genel Sekreteri Constantine Wasonga, dün başkentte yaptığı açıklamada, hükümetle geçen yıl imzaladıkları 2017-2021 Toplu İş Sözleşmesinde yer alan maaş artışı ve iyileştirmelerin yerine getirilmediğini belirterek süresiz greve gittiklerini duyurmuştu.

Üniversitelerdeki mevcut maaş sisteminin sağlıklı olmadığını savunan öğretim görevlileri, ünvanı daha düşük bazı öğretim görevlilerinin profesörlerden daha fazla maaş aldığını, bu durumun düzeltilmesini talep ediyor.