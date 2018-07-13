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Kenya'da 8 siyah gergedan transfer edildikten sonra öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 21:50 | Son Güncelleme

Kenya'da 8 siyah gergedan transfer edildikten sonra öldü

NAIROBI (AA) - Kenya'da nesli tükenmekte olan 8 siyah gergedan yaban hayatı koruma alanına transfer edildikten sonra öldü.

Hükümet yetkilileri, başkent Nairobi'den ülkenin en büyük milli parkı Tsavo East'e götürülen 8 gergedanın öldüğünü belirtti.

Turizm ve Vahşi Yaşam Bakanlığından yapılan açıklamada, siyah gergedanların transfer edildikleri milli parktaki suya alışmaları için verilen tuzlu su nedeniyle öldüklerinin sanıldığı belirtildi.

Gergedanların ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sahra Altı Afrika’da yaşayan siyah gergedanların nüfusu, 1960-1995 yıllarında 2 bin 500’lerin altına düştü. Afrika’da uygulanan sıkı koruma çalışmaları sayesinde siyah gergedan sayısı artarak 5 binlere ulaştı. Kenya'da 750 civarında siyah gergedan yaşadığı tahmin ediliyor.

Sayılarındaki artışa rağmen siyah gergedanlar, nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar arasında yer alıyor.

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Gergedan Kenya nesli tükenmekte olan

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