Kenya'da 90 milyon dolarlık yolsuzluk skandalı

NAİROBİ (AA) - Kenya'da aralarında üst düzey devlet görevlilerinin de bulunduğu 21 kişi, hükümete bağlı Ulusal Gençlik Hizmeti (NYS) kurumundaki yaklaşık 90 milyon dolar değerindeki kayıp para ile ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alındı.
Kenya Kriminal Soruşturma Departmanı yetkililerince gazetecilere yapılan açıklamada NYS'de sahte evraklarla birçok iş adamı ve şirkete hizmet alımı yapılmamasına rağmen para ödendiği, bu şekilde yaklaşık 90 milyon dolar değerinde paranın hortumlandığı belirtildi.
Yetkililer, NYS Genel Direktörü Richard Ndubai, asistanı Sam Michuki ve Finans Müdürü Sammy Mbugua'nı ile 17 iş adamının gözaltına alındığını açıkladı.
Polis yetkilileri kayıp 90 milyon dolar ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bu hafta içinde 50'nin üzerinde kişiyi gözaltına almayı planlarken, yolsuzluğa karışan bankalar hakkında da inceleme başlatılacağını aktardı.
Öte yandan NYS'nin denetimi ve işleyişinden sorumlu Kamu Hizmeti ve Gençlik İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lilian Mbogo da yolsuzluk iddiaları üzerine polise teslim oldu.
Mbogo yaptığı açıklamada, sorumlu olduğu kurumla ilgili yolsuzluk iddialarını yalanlarken, sözü edilen rakamın doğru olamayacağını, bunun doğru olmasının "kurumun tamamıyla işleyişinin durup kapanmış olması" anlamına geleceğini ifade etti.
Yaklaşık bir haftadır ülke gündeminden düşmeyen iddialarla ilgili pazartesi başlayan gözaltıların sayısının artması beklenirken, gözaltında tutulan kişilerin bugünden itibaren mahkemeye çıkarılacağı belirtiliyor.
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