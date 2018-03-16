Kenya'da aşırı yağışlar

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın birçok eyaletinde etkili olan aşırı yağışların sebep olduğu sel felaketleri nedeniyle son 72 saatte en az 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, son günlerde ülke genelinde etkili olan aşırı yağışlar dolayısıyla yaşanan sel felaketlerinde son 72 saatte en az 16 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Machakos eyaletinde Athi Nehri'ni geçmeye çalışan 4 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybederken, Nakuru ve Narok eyaletlerinde ise aşırı yağışlar dolayısıyla yaşanan su taşkınlarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Polis yetkililerine göre ülkenin güney kesimindeki Taita Taveta eyaletinde de 5 ve 8 yaşlarında okuldan dönen iki çocuğun bölgedeki bir nehrin sularının taşması sonucu sele kapılarak yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Öte yandan önceki gün Kitui eyaletinde kamyonla kömür taşıyan 5 kişi yolu kaplayan sel sularına kapılarak can verirken, Kajiado eyaletinde biri öğrenci iki kişinin bölgedeki nehrin taşması sonucu boğularak hayatını kaybettiği aktarılmıştı.