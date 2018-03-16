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Kenya'da aşırı yağışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:33 | Son Güncelleme

Ülke genelinde etkili olan aşırı yağışlar dolayısıyla son 72 saatte en az 16 kişi yaşamını yitirdi

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın birçok eyaletinde etkili olan aşırı yağışların sebep olduğu sel felaketleri nedeniyle son 72 saatte en az 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, son günlerde ülke genelinde etkili olan aşırı yağışlar dolayısıyla yaşanan sel felaketlerinde son 72 saatte en az 16 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Machakos eyaletinde Athi Nehri'ni geçmeye çalışan 4 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybederken, Nakuru ve Narok eyaletlerinde ise aşırı yağışlar dolayısıyla yaşanan su taşkınlarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Polis yetkililerine göre ülkenin güney kesimindeki Taita Taveta eyaletinde de 5 ve 8 yaşlarında okuldan dönen iki çocuğun bölgedeki bir nehrin sularının taşması sonucu sele kapılarak yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Öte yandan önceki gün Kitui eyaletinde kamyonla kömür taşıyan 5 kişi yolu kaplayan sel sularına kapılarak can verirken, Kajiado eyaletinde biri öğrenci iki kişinin bölgedeki nehrin taşması sonucu boğularak hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Kısa süre önce açıklama yapan Nairobi Valisi Mike Sonko, şehri etkisi altına alan yağışlar sonucu yaşanan su baskınları ve maddi hasardan dolayı Nairobi halkından özür dilerken, durumun kontrol altına alınabilmesi için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Ülkeyi etkisi altına alan aşırı yağışlar devam ederken yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı, özellikle çocuklar ve yaşlılara evlerinden çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Kenya Meteoroloji Müdürlüğünün çarşamba günü yayımladığı raporda, sağanak yağışların 13 ile 19 Mart tarihleri arasında ülke genelinde etkili olmaya devam edeceği bildirilmişti.

Kenya'da 6 Mart'ta açıklama yapan Kızılhaç yetkilileri ile emniyet güçleri, ülkenin bazı eyaletlerinde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarında, aralarında bir kadın ile bebeğinin de bulunduğu en az 9 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Aşırı yağışlar Kenya Nairobi sel felaketi

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