Kenya'da aşırı yağışlar: 9 ölü

NAİROBİ (AA) - Kenya'da ülke genelinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketleri ve su baskınlarında son bir haftada en az 9 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi evsiz kaldı.

Ulusal basında yer alan haberlerde Kenya Kızılhaç yetkilileri ile emniyet güçlerinin verdiği bilgilere göre, ülkenin bazı eyaletlerinde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel felaketleri ve su baskınlarında aralarında bir kadın ile bebeğinin de bulunduğu en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kisumu eyaletinde bir kişi sele kapılarak can verdi. Takta Taveta eyaletinde 3 kişi su baskınları yüzünden hayatını kaybetti, aynı bölgede 150 kişinin evleri selden zarar gördü.

Tharaka Nithi eyaletinde ise aşırı yağışlar sonrası yıldırım isabet etmesi sonucu biri çocuk aynı aileden 3 kişi öldü.

Kenya Kızılhaç yetkilisi Gitonga Mugambi, yerel basına yaptığı açıklamada, Kenya'da son bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar dolayısıyla halkı uyardı.

Mugambi, hükümetin doğal bir afet olan yıldırıma karşı önleyici tedbirler alması gerektiğini söyledi.