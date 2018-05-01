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Kenya'da Eş-Şebab'a kaçırılan 13 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 00:40 | Son Güncelleme

Kenya'da Eş-Şebab'a kaçırılan 13 kişi kurtarıldı

NAİROBİ (AA) - Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab'a katılmak için çeşitli vaadlerle kandırılarak Somali'ye götürülen 13 kişi Kenya ordusu tarafından kurtarıldığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberde adının gizli kalması koşuluyla konuşan üst düzey bir polis yetkilisi, Eş-Şebab'a katılmak için Somali'nin Kenya sınırına yakın Ras Kamboni kasabasına götürülen 13 kişinin Kenya ordusu tarafından kurtarıldığını söyledi.

Yetkili, yaşları 18 ile 34 arasında değişen çoğunluğu gençlerden oluşan 13 kişinin yaklaşık 1 hafta kadar önce Kilifi eyaletinde Muhammed Ali isimli bir kişi tarafından balık işi vermek vaadiyle kandırıldığını aktardı.

Kenyalı gençleri kandıran Ali'nin onlara pasaport hazırladığı, ardından kıyı şeridinde ayarladığı bir bot ile onları Somali'ye geçirdiği fakat orada Eş-Şebab'la bağlantısı olan başka bir adama teslim ettiği belirtildi.

Yakınlarından haber alamayan ailelerin kısa süre sonra Kenya polisi ile iletişime geçmesinin ardından Kenya ordusunun Somali'ye kaçırılan 13 kişiyi ülkeye geri getirdiği ifade edildi.

Şebab örgütünün elinden kurtarılan gençlerin ülkeden çıkarılmalarıyla ilgili sürecin soruşturması tamamlanana dek Kenya polisi tarafından göz altında tutulacağı belirtiliyor.

Yerel kaynaklardan derlenen bilgilere göre Kenya ordusunun 2011 yılından bu yana çoğunluğu ülkenin kıyı kesiminden olan bin 100 kişinin terör örgütü Eş-Şebab'ın elinden kurtarıldığı aktarılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eş Şebab Kenya Somali

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