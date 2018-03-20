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Kenya'da Eş-Şebab'a katılmak isteyen 2 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 02:31 | Son Güncelleme

Terör örgütü Eş-Şebab'a katılmak isteyen 2 kişi, Somali'ye kaçmaya çalıştıkları sırada Kenya polisi tarafından sınıra yakın bir bölgede gözaltına alındı

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın Somali sınırına yakın Mandera eyaletinde, terör örgütü Eş-Şebab'a katılmak için Somali'ye kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, konuyla ilgili açıklama yapan üst düzey bir polis yetkilisi, Mandera eyaletinde Suleiman Hemed Mwandilo ve Salama Salim Mohamed isimli iki şüphelinin Eş-Şebab'a katılmak amacıyla ülkeden kaçarken yakalandığını bildirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin uzun süredir örgütte aktif olduğunu belirten yetkili, bu kişilerin ülkenin kıyı kesimindeki Mombasa eyaletinde çalışmalar yaparak terör örgütüne eleman topladığını ifade etti.

Zanlıların, sorguları tamamlanıncaya kadar yaklaşık 30 gün karakolda tutulacağı bilgisi verildi.

Eş-Şebab'ın uzun yıllardır hedefinde olan Kenya'da örgüt mensuplarının ülkenin farklı bölgelerinde özellikle hayattan umudunu kesmiş ve çaresiz durumdaki gençleri kandırarak örgüte eleman topladıkları belirtiliyor.

Emniyet güçlerince daha önce yayımlanan raporlarda, örgüt tarafından Somali'ye geçmeye ikna edilen çoğunluğu genç binlerce Kenyalının oralarda eğitildikten sonra terör eylemlerinde kullanılmak üzere ülkeye geri gönderildiği aktarılıyor.

Eş-Şebab, 2011'de Afrika Barış Gücü çerçevesinde Somali'ye gönderdiği askerlerini geri çekmemesi durumunda Kenya'da da terör saldırıları gerçekleştireceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eş Şebab Kenya Mandera Somali

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