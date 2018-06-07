HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kenya'da kaybolan uçakta kurtulan yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 21:26 | Son Güncelleme

Kitale şehrinde salı günü kaybolan küçük yolcu uçağının enkazına ulaşıldı - Kazada uçakta bulunan 8 yolcu ile 2 mürettabat hayatını kaybetti

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın Kitale şehrinde 8 yolcusu ve iki mürettabatıyla iki gün önce kaybolan uçağın enkazına ulaşıldığı ve kazadan sağ kurtulanın olmadığı bildirildi.

Kenya Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Paul Maringa, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür arama çalışmalarının sürdüğü kayıp uçağın enkazına Aberdares dağlık bölgesinde ulaşıldığını söyledi.

Maringa, uçağın enkazına Kenya Vahşi Yaşam Servisi (KWS) dağ kurtarma ekibinin ulaştığını belirterek, uçağın içerisindeki 8'i yolcu ikisi mürettabat toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Uçağın kara kutusunun da bulunduğunu aktaran Maringa, enkazın hala kaza mahalinde olduğunu, uçağın düşüş nedeninin araştırılacağını dile getirdi.

Salı günü, Kitale şehrinden başkent Nairobi'ye hareket eden Fly Sax şirketine ait küçük bir yolcu uçağının kaybolduğu duyurulmuştu.

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Bakan Eroğlu: GAP'ı 2019'da bitirmeyi hedefliyoruzBakan Eroğlu: GAP'ı 2019'da bitirmeyi hedefliyoruz
Bakan Kurtulmuş, taksicilerle buluştuBakan Kurtulmuş, taksicilerle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kenya

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Tarsus mitinginde tarihi gaf! Turgut Özal'ı referans gösterdi ama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Tarsus mitinginde tarihi gaf! Turgut Özal'ı referans gösterdi ama...

Canlı yayında dehşete düşüren öz amca itirafı!

Canlı yayında dehşete düşüren öz amca itirafı!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Diğer Haberler
Resimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajları

7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 7 milyon 234 bin lira elde kaldı!

7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 7 milyon 234 bin lira elde kaldı!

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Su baskınına dikkat!

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Su baskınına dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.