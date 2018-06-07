Kenya'da kaybolan uçakta kurtulan yok

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın Kitale şehrinde 8 yolcusu ve iki mürettabatıyla iki gün önce kaybolan uçağın enkazına ulaşıldığı ve kazadan sağ kurtulanın olmadığı bildirildi.
Kenya Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Paul Maringa, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür arama çalışmalarının sürdüğü kayıp uçağın enkazına Aberdares dağlık bölgesinde ulaşıldığını söyledi.
Maringa, uçağın enkazına Kenya Vahşi Yaşam Servisi (KWS) dağ kurtarma ekibinin ulaştığını belirterek, uçağın içerisindeki 8'i yolcu ikisi mürettabat toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Uçağın kara kutusunun da bulunduğunu aktaran Maringa, enkazın hala kaza mahalinde olduğunu, uçağın düşüş nedeninin araştırılacağını dile getirdi.
Salı günü, Kitale şehrinden başkent Nairobi'ye hareket eden Fly Sax şirketine ait küçük bir yolcu uçağının kaybolduğu duyurulmuştu.
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