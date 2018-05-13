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Kenya'da kiliseye saldırı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 18:52 | Son Güncelleme

Kenya'da kiliseye saldırı: 3 ölü

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın Turkana eyaletinde bir kiliseye yönelik saldırıda 2'si polis 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kenya basınına göre, eyaletin Kapedo nahiyesinde görevli muhtar Mercy Asmit, polis tarafından korunan Kapedo Katolik kilisesine Pokot kabilesine mensup silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini söyledi.

Asmit, kilise bahçesine saklanan saldırganların baskını sonucu 2'si polis 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, saldırıda yaralıların da olduğunu aktardı.

Baringo eyaletinde bir kaç gün önce silahlı kişilerin 4 sivilin ölümüne sebep olduğunu anlatan Asmit, kiliseye yapılan silahlı saldırının önceki saldırıya karşı bir misilleme olduğunu ifade etti.

Asmit, Kapedo Katolik kilisesinin 4 kişilik bir polis ekibi tarafından korunduğunu ancak kabileler arası yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı güvenlik tehdidinin devam ettiğini söyledi.

Bölgede yaşayan insanların yeni saldırıların gelmesinden korktuğuna dikkati çeken Asmit, "Bulunduğumuz yerden çıkamıyoruz, adeta kuşatma altındayız. Haydutlar gıda taşıyan araçlarımıza saldırıyorlar. Yeni saldırılar olabilir, can kayıpları yaşanmadan güvenlik güçlerinin bölgedeki devriyelerini yoğunlaştırmasını istiyoruz." diye konuştu.

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Kenya Kilise Turkana

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