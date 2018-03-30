Kenya'da kolera salgını

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın kuzeybatısında bulunan Turkana eyaletindeki kolera salgını nedeniyle 8 Mart'tan beri en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan habere göre, Turkana eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, ilk olarak Angarabat köyünde rapor edilen kolera salgınının eyalet genelindeki birçok bölgeye yayıldığı belirtildi.

Kolera salgınında 8 Mart'tan bu yana en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Eyalette şu ana kadar salgına yakalanan 100'den fazla kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildikleri, sağlık görevlilerinin salgını kontrol altına almakta zorlandıkları bildirildi.

Turkana'daki salgınının diğer eyaletlere yayılmasını önlemek için 20 Mart'ta eyalet genelinde balık ticaretinin yasaklandığı duyurulmuştu.

Kenya'nın Garissa, Tana River ve Muranga eyaletlerinde etkili olan kolera salgınında 18 Şubat'tan bu yana 10 kişi hayatını kaybetmiş, salgından etkilenen 400 kişi tedavi edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü ile Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi verilerine göre, geçen yıl ülke genelinde 3 bin 304 kolera vakası rapor edilmiş, salgına yakalanan 14 kişi yaşamını yitirmişti.