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Kenya'da kolera salgınında 2 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 14:37 | Son Güncelleme

Bir köyde ortaya çıkan salgında iki kişi hayatını kaybetti, 50'ye yakın kişi de hastaneye kaldırıldı

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın Muranga eyaletindeki bir köyde ortaya çıkan kolera salgınında iki kişinin hayatını kaybettiği, 50'ye yakın kişinin ise kolera şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan habere göre, Muranga Eyaleti Sağlık Müdürü Joseph Mbai, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nyaga köyünde görülen kolera salgınında iki kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Mbai, aynı köyde yaklaşık 50 kişinin kolera şüphesiyle hastaneye gittiğini ve virüs tespit edilen 11 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.

Köy sakinlerine sağlık taraması yaptırmaları için çağrıda bulunduklarını dile getiren Mbai, hasta ve yaşlıların ambulanslarla virüs taraması yapılması için hastanelere taşındığını aktardı.

Kolera salgınının yaşandığı köyde virüsten etkilenen kişilerin bir çoğunda kusma, baş ağrısı, bulantı ve halsizlik görüldüğü belirtiliyor.

Salgının neden kaynaklandığı araştırılırken, sağlık görevlilerinin bölgedeki su kuyuları ile köyün yakınından geçen bir nehirde incelemelerde bulunarak, su örnekleri aldıkları kaydedildi.

Kenya'nın Garissa ve Tana River eyaletlerinde 18 Şubat'da görülen kolera salgını nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetmiş, 290'dan fazla kişi de hastaneye kaldırılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, 2017 yılı başından bu yana kolera vakalarına rastlanan Kenya'da geçen yıl Nairobi ve Garissa eyaletlerinde toplam 1216 kolera vakası rapor edilirken, salgına yakalanan 14 kişi yaşamını yitirmişti.

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Kenya kolera

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