Kenya'da Müslümanlar ve Hristiyanlar iftar sofrasında buluştu

Lethome, "Ramazanın özünde sevgi, saygı, huzur, aynı sofrada bir araya gelmek ve paylaşmak var. TİKA'nın vermiş olduğu iftar, Müslüman ve Hristiyan her iki tarafı da aynı sofrada buluşturuyor. Benim için bu her daim devam etmesi gereken, takdir edilesi bir ruh ve anlayıştır." diye konuştu.

Kenya Müslümanlar Birliği Yüksek Konseyi üyelerinden Sheikh İbrahim Lethome, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Müslümanların ramazan ayı vesilesiyle dil ve din ayrımı yapmadan herkesi bir sofranın etrafında toplaması ramazanın ruhunu yansıtıyor." dedi.

TİKA tarafından başkent Nairobi'deki Rahma Camisi'nde verilen iftara Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, TİKA'nın Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek, Kenya Müslümanlar Birliği Yüksek Konseyi (SUPKEM) temsilcileri ile çok sayıda yerli ve yabancı misyon şefi ve Türk vatandaşı katıldı.

NAİROBİ (AA) - Kenya'da yüzlerce Müslüman ve Hristiyan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) organize edilen iftar programında bir araya geldi.

- "Kenyalı Hristiyan kardeşlerimiz için güzel bir deneyim oldu"

TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek de Kenya'nın çoğunluğunun Hristiyan nüfusa sahip olduğuna dikkati çekerek, iftar programı vesilesiyle ramazanın getirdiği hoşgörü ve bereketi bütün inanç gruplarından Kenyalılarla paylaşmak istediklerini söyledi.

Yüksek, "Yaklaşık 500 kişi iftarımıza iştirak etti, hakikaten Türkiye'deki iftar şenliği havasını burada da tatmış olduk. İftar programı camiye ilk defa gelen, iftarı ilk kez bir camide açan Kenyalı Hristiyan kardeşlerimiz için güzel bir deneyim oldu. Biz bundan gerçekten çok memnun olduk." ifadelerini kullandı.

Gelecek senelerde de Hristiyan ve Müslümanları iftar programı vesilesiyle buluşturacak benzeri programlara devam edeceklerini belirten Yüksek, "Ramazanın barış ve dostluk mesajını bütün kesimlerle paylaşmayı görev biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Davetlilerden Kenyalı Agnes Otieng de, "Her ne kadar Kenya'da Müslümanların sayısı az olsa da onlarla günlük hayatta sürekli iletişim halindeyiz. Onları anlamak ve onların bu önemli günlerine tanıklık etmek benim için gerçekten çok özeldi." dedi.

