Kenya'da pazarda yangın: 9 ölü

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın başkenti Nairobi'de pazar yerinde çıkan yangında 9 kişinin öldüğü, 58 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nairobi'deki Gikomba Pazarı'nda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 9 kişi hayatını kaybederken, 58 kişi de yaralandı. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Olayda pazar yerinde önemli ölçüde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

