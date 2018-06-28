Kenya'da pazarda yangın: 9 ölü

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın başkenti Nairobi'de pazar yerinde çıkan yangında 9 kişinin öldüğü, 58 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nairobi'deki Gikomba Pazarı'nda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında 9 kişi hayatını kaybederken, 58 kişi de yaralandı. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Olayda pazar yerinde önemli ölçüde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
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