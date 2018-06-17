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Kenya'da polise saldırı: 8 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 18:54 | Son Güncelleme

Kenya'da polise saldırı: 8 ölü

NAİROBİ (AA) - Kenya’nın Somali sınırındaki Wajir eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab üyesi olduğundan şüphelenilen kişilerce yol kenarına yerleştirilmiş bir mayının patlaması sonucu 8 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya Kuzeydoğu Bölge Koordinatörü Muhammed Salih, gazetecilere yaptığı açıklamada, Wajir eyaletinin Bojigaras bölgesinde polis aracının geçişi sırasında patlama yaşandığını söyledi.

Salih, patlamanın yol kenarına önceden yerleştirilen mayının infilak ettirilmesiyle meydana geldiğini belirterek, saldırıda 8 polis memurunun olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saldırıyla ilgili ilk bulguların terör örgütü Eş-Şebab'ı gösterdiğini dile getiren Salih, olayın ardından kaçan teröristleri yakalamak için bölgede operasyon başlatıldığını kaydetti.

İstihbarat yetkililerinin ramazan ayı dolayısıyla bölgede olası bir terör saldırısına karşı iki hafta önce uyarıda bulunduğu bildirildi.

Öte yandan Kenya'da Garissa eyaletinin Liboi kasabasında 6 Haziran'da gerçekleştirilen benzer mayın saldırısında 5 polis memuru hayatını kaybetmiş, 3 polis de ağır yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eş Şebab Kenya Wajir

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