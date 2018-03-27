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Kenya'da sahte evrakla askeri okula girmeye çalışan 132 öğrenci yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 02:32 | Son Güncelleme

Kenya'da sahte evrakla askeri okula girmeye çalışan 132 öğrenci yakalandı

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın Eldoret eyaletinde sahte başvuru mektubuyla Kenya ordusuna katılmak isteyen 132 acemi eğitim öğrencisinin son anda fark edilerek yakalandığı bildirildi.

Kenya Savunma Kuvvetleri Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Martin Ong'oi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eldoret'teki Moi Acemi Eğitim Kışlası'nda sahte başvuru mektubuyla orduya katılmak isteyen 132 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını söyledi.

Ong'oi, yaşları 18 ila 26 arasında değişen öğrencilerin askeri okula kayıt işlemleri gerçekleştirilirken sahte evrakla başvuru yaptıklarının son anda fark edildiğini aktardı.

- Öğrencilerin dolandırıldığı ortaya çıktı

Tuğgeneral Ong’oi, kısa süren incelemeler sonrasında orduya katılmak için başvuru yapan birçok öğrencinin kendilerini Kenya Savunma Kuvvetleri çalışanı olarak tanıtan sahtekarlar tarafından dolandırıldığının anlaşıldığını kaydetti.

Dolandırıcıların, öğrencilerin başvurularını yaptığı yalanıyla kişi başına bin ila 2 bin dolar para aldığını ifade eden Ong'oi, olayın ardından polisin soruşturma başlattığını ve dolandırılan öğrencilerin bu hafta içinde mahkemeye çıkarılacağını dile getirdi.

Ong'oi, askeri okula müracaat sürecinin başladığı 12 Mart'ta yaptıkları duyuruda başvuruların ücretsiz olduğunu ve kesinlikle rüşvet girişimlerine izin verilmeyeceğini açıkça belirttiklerini sözlerine ekledi.

Kenya'da geçen yıl da sahte başvuru mektubuyla orduya katılmak isteyen yaklaşık 65 askeri öğrenci polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eldoret Kenya Kenya Savunma Kuvvetleri Nairobi ordu

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