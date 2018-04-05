Kenya'da sığır hırsızları polisle çatıştı: 3 ölü

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın Samburu eyaletinde sığır hırsızları ile polis arasında çıkan silahlı çatışmada 3 polis memurunun hayatını kaybettiği, en az 5'inin yaralandığı bildirildi.
Samburu Eyaleti Emniyet Müdürü Alfred Ageng’o, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samburu eyaletinin güneyinde polisin sığır hırsızlarına yönelik operasyonunda çatışma çıktığını söyledi.
Polislerin çalınan hayvanları bularak araçlara yüklemek istediği sırada sığır hırsızlarının ateş açtığını aktaran Ageng'o, polisin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 3 memurun hayatını kaydettiğini, en az 5 memurun yaralandığını kaydetti.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün gönderildiği bildirildi.
Kenya'nın Samburu, West Pokot ve Baringo eyaletlerinde çeşitli kabilelerden olan çobanlar ile sığır hırsızları arasında uzun yıllardır çatışmalar yaşanıyor.
Hayvanları çalınan köylüler ve çobanlar hükümetten yardım isterken, geçen yıl aynı eyalette meydana gelen benzer olaylarda çok sayıda polis memuru yaşamını yitirmişti.
Son olarak Smaburu'nun Lopurio kasabasında 24 Mart'ta sığır hırsızları ile çobanlar arasında çıkan silahlı çatışmada en az 10 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
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