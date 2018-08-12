Kenya'da su aygırı saldırısına uğrayan Çinli turist öldü

NAİROBİ (AA) - Kenya'da bir su aygırının saldırısına uğrayan Çinli turist yaşamını yitirdi.
Kenya Vahşi Yaşam Servisinden yapılan açıklamaya göre, 66 yaşındaki Çinli bir turist, Rift Vadisi'ndeki Naivasha Gölü kıyısında fotoğraf çektiği sırada su aygırının saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.
Açıklamada, saldırıda yaralanan diğer bir Çinli turistin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Vahşi Yaşam Servisi sözcüsü Paul Udoto, genellikle rehberler tarafından korunan turistlerin bu tür saldırılara uğramalarının nadiren görüldüğünü belirterek su aygırlarının insanlar için çok büyük tehlike arz ettiğini söyledi.
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