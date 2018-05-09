Kenya'da terör uyarısı

NAİROBİ (AA) - Kenya polisi terör örgütü Eş-Şebab'ın Ramazan ayı sürecinde ülkede terör saldırısı planladığı gerekçesiyle güvenlik uyarısı yayınladı.
Kenya Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, aralarında El-Kaide, DEAŞ ve Eş-Şebab'ın da bulunduğu çeşitli terör örgütlerinin ülkede Ramazan döneminde saldırı hazırlığı yaptığına dair istihbarat bilgisi alındığı belirtildi.
Açıklamada, terör örgütlerinin mensuplarına fetva adı altında yaptıkları çağrıda, Ramazan ayı boyunca saldırılara hız vermelerini istediği aktarıldı.
Güvenlik nedeniyle halkın özellikle otel, kilise, okul ve otobüs durakları gibi kalabalık alanlarda dikkatli olması ve en küçük şüphede polise haber vermesi istendi.
Açıklamada Kenya polisinin muhtemel saldırıların önlenmesi için Somali sınırında faaliyetleri yakından takip ettiği, Ramazan ayı boyunca polisin alarm seviyesinde olacağı kaydedildi.
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