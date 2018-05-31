Kenya'da yolsuzluk protestosu

Khalid, "Hak ve özgürlük savunucuları olarak bu hırsızların durdurulması gerek ve her düzeyde şeffaflığı, hesap verebilirliği ve dürüstlüğü teşvik eden yozlaşmamış, özgür bir ülke istiyoruz." diye konuştu.

Kenya merkezli insan hakları örgütü olan HAKİ Africa Yöneticisi Hussein Khalid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede uzun yıllardır rüşvet ve yolsuzluğa karşı büyük bir sınav verildiğini belirterek, bu durumun artık bitmesi gerektiğini söyledi.

Nairobi'nin yanı sıra Mombasa ve Nakuru eyaletlerinde de gerçekleştirilen gösterilerde, çok sayıda protestocu üzerilerine giydikleri "Bu hırsızları durdurun" yazılı kırmızı tişörtlerle sloganlar atarak yürüyüş yaptı.

Kenya'da aralarında üst düzey devlet görevlilerinin de bulunduğu 20'den fazla kişi, hükümete bağlı Ulusal Gençlik Hizmeti (NYS) kurumundaki 90 milyon dolar yolsuzluk iddiaları nedeniyle salı günü gözaltına alınmıştı.

Kenya'nın İngiliz Sömürge Yönetiminden kurtularak 1963'te bağımsızlığına kavuşması nedeniyle her yıl 1 Haziran'da kutladığı Bağımsızlık (Madaraka) günü kutlamalarına yolsuzluk ve rüşvet iddiaları gölge düşürdü.

Protestolara katılan göstericilerden Millicent Nyaera, "Gençlerimiz bizim umudumuz ama 90 milyon dolarlık bir soygunun yapıldığı devlet kurumundaki gençlerimiz hırsızlar tarafından birer piyon olarak kullanılıyorlar. Umuyorum ki mahkeme bu hırsızlar hakkında gereken adil cezayı verecektir." dedi.

Kenya Kriminal Soruşturma Departmanı yetkililerince gazetecilere yapılan açıklamada, NYS'de sahte evraklarla birçok iş adamı ve şirkete hizmet alımı yapılmamasına rağmen para ödendiği, bu şekilde 90 milyon dolar değerinde paranın hortumlandığı açıklanmıştı.

Şuna kadar 50'den fazla kişinin göz altına alındığı kayıp 90 milyon dolar vakasıyla ilgili soruşturma devam ederken, mahkemenin önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniliyor.

="">="">="">="">="">="">

