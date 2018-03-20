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Kenya'daki kolera salgınında balık ticareti yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 21:23 | Son Güncelleme

Turkana eyaletinde kolera salgınında bir kişinin ölmesi üzerine hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede balık ticareti yasaklandı

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın Turkana eyaletinde bir kişinin hayatını kaybettiği kolera salgının kontrol altına alınabilmesi için birçok bölgede restoranlar kapatılırken, eyalet genelinde balık ticaretinin yasaklandığı bildirildi.

Turkana eyaleti sağlık yetkilisi Jane Ajele, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için eyalet genelinde balık ticaretinin yasaklandığını duyurdu.

Ajele, bölgede balıkçılık yapılan Kalokol ve Longech köylerinde yeni kolera vakalarının yaşandığını, salgının diğer bölgelere sıçramasının önüne geçmek için önlem alındığını kaydetti.

Salgının ilk olarak ortaya çıktığı Turkana'nın güneyindeki Katilu kasabasında, ocak ayından bu yana 178 kolera vakasının tespit edildiğini belirten Ajele, bu kişilerin çoğunluğunun tedavi edilerek taburcu edildiğini aktardı.

Kenya'nın Garissa, Tana River ve Muranga eyaletlerinde etkili olan kolera salgınında 18 Şubat'tan bu yana 10 kişi hayatını kaybederken, salgından etkilenen 400 kişi tedavi edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü ile Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi verilerine göre geçen yıl ülke genelinde 3 bin 304 kolera vakası rapor edilirken salgına yakalanan 14 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kenya kolera salgını

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