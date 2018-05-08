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Kenyalı Müslümanlar "genital sakatlama"ya karşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 15:27 | Son Güncelleme

Kenyalı Müslüman liderler, genital sakatlama uygulamasına karşı çıktı - Kenya Baş Kadısı Hüseyin: - "Kadınlara yönelik böyle bir uygulamanın yapılabileceğine yönelik dinimizde bir kural yok. Bu nedenle insanlığın kutsallığı ve haysiyetinin korunması gerekir"

NAİROBİ (AA) - Kenyalı Müslüman liderler, ülkede çeşitli kabileler tarafından uzun yıllardır devam ettirilen "genital sakatlama (kadın sünneti)" uygulamasının İslam dinine aykırı olduğunu söyledi.

Kenya Baş Kadısı Şeyh Ahmed Hüseyin, beraberindeki Müslüman din adamlarıyla başkent Nairobi'de düzenlediği basın toplantısında, Kenya'da birçok kabile arasında yaygın uygulanan genital sakatlamanın İslam'da yeri olmadığını ifade etti.

Hüseyin, "Kadınlara yönelik böyle bir uygulamanın yapılabileceğine yönelik dinimizde bir kural yok. Bu nedenle insanlığın kutsallığı ve haysiyetinin korunması gerekir.” dedi.

Din ve kültür arasında büyük bir fark olduğunu ifade eden Hüseyin, Kenya'daki bazı göçebe toplulukların genital sakatlama uygulamasını kültürlerinin parçası olarak yaptığını belirterek, bunun İslam ile bağdaştırılmaması gerektiğini kaydetti.

Hüseyin, hükümetin yasaklamasına rağmen uygulamayı devam ettirenlerin yasaları ihlal ettiğini ve bu kişilerin sorumlu tutulmaları gerektiğini vurguladı.

Kenya hükümeti tarafından 2011 yılında yasaklanan genital sakatlama uygulaması nedeniyle yasağa uymayan kişilerin, en az 3 yıl hapis cezası ya da 2 bin dolardan az olmamak kaydıyla para cezası ile cezalandırılması öngörülüyor.

2016 yılında yayımlanan son Nüfus ve Sağlık araştırmasına göre, ülkede, 1998'de yüzde 38 olan uygulama, 2014'de yüzde 21'e kadar düştü.

Genital sakatlanma, bütün uyarı ve çabalara rağmen ülkenin özellikle kuzey doğusundaki Kisii, Mandera, Wajir, Tana River ve Kajiado eyaletlerindeki topluluklar tarafından yaygın uygulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kadın sünneti Kenya Kenyalı Müslümanlar Nairobi

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