Kenya'nın tarihi kentinde ramazan hazırlığı

NAİROBİ (AA) - RECEP CANİK - Kenya'nın kıyı kentlerinden tarihi Mombasa'daki Müslümanlar, ülkede yarın başlayacak ramazan dolayısıyla son hazırlıklarını tamamlıyor.

Kenya'nın ikinci büyük şehri olan Mombasa, Hint Okyanusunun yanı başında yer alan körfezdeki Mercan Adası'nın üstünde kurulu.

Tarihi bir kent niteliği taşıyan Mombasa, yüz yıllar önce kıyıya yerleşen Araplar sayesinde hem İslamiyet ile hem de Arap kültürüyle tanıştı. Bugün halen Arap kültürünün izlerinin rastlandığı kent dar sokakları, tarihi camileri, oymalı evleri ve tropikal iklimiyle eşsiz bir tarihi ve doğal görünüme sahip.

Mombasa'da yarın başlayacak ramazan ayı dolayısıyla hummalı hazırlıklar son aşamaya geldi.

Bölge halkı, kent merkezinde kurulan, çeşitli tropikal meyvelerle taze sebzeler, baharatlar ve çok çeşitli malzemelerin satıldığı pazarları tıka basa doldurdu. Halk, bu gece yapılacak ilk sahur öncesi son alışverişlerini de tamamlıyor.

Deve etinin mutfaklardan eksik olmadığı Mombasa'da, kentin en ünlü alışveriş noktası olarak bilinen Marikiti mahallesindeki büyük et pazarında deve eti başta olmak üzere çeşitli etler kısa sürede tükendi.