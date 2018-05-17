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"Kepenk kapatma iki senedir burada yaşanmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 00:02 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak: - "Halkımız başta polisini, jandarmasını, valisini, kaymakamını bağrına basmış durumda. Bu huzurun ne kadar güzel bir şey olduğunun farkına varmış durumda. Kepenk kapatma iki senedir burada yaşanmadı. İki yıldır esnafımız işinde, gücünde, kazancında"

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bölgede terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren Fatihler Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığında görevli askerlerle iftar yaptı.

Fatihler JÖH Tabur Komutanlığında düzenlenen programa katılan Toprak, askeri personelle bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Toprak, akşam ezanının okunmasının ardından askerlerle orucunu açtı.

Okunan duanın ardından konuşan Toprak, bir ramazana daha ulaştıklarını, bu ayın bereketli ve insanın ruhunu terbiye etmeye vesile olduğunu söyledi.

Mübarek ayın farkına vararak hal ve hareketleri daha hoşgörülü ve ahlaki kurallara uygun şekillendirmenin gerekliliğini vurgulayan Toprak, şöyle konuştu:

"Ben bu duyguyu bizi seven, idarecilerini bağrına basan halkımızın arasında dolaşırken, o sevgiyi yaşarken hissediyorum. Bir kahramanlar yuvası olarak, bir kartal yuvası olarak sizin burada bulunmanız dahi bırakın bizleri, Hakkari'ye bütün Türkiye'ye güven veriyor. Bütün Türkiye'nin huzur içerisinde olması sizlere duyulan güvenden dolayıdır. Cumhuriyet tarihi boyunca olsun, Osmanlı tarihi boyunca olsun zaten jandarmamız kendisine verilen görevleri fazlasıyla yerine getiriyor. Fakat son dönemdeki ülkemizin başına musallat edilen bu terör belasıyla da yine siz kahraman kardeşlerimiz, komutanlarınız başta olmak üzere gözünüzü kırpmadan göreve asılıyorsunuz. Buna burada iki yıldır şahidim. En ufak bir tereddütte düşmeden verilen görevleri canınız pahasına başarıyla yerine getiriyorsunuz. Allah hepinizi esirgesin diyorum."

- "İki yıldır esnafımız işinde, gücünde, kazancında"

"İşte bu kahraman kardeşlerimizin mücadelesiyle çok iyi bir noktaya geldik." diyen Toprak, şunları kaydetti:

"Hem kırsal kesimde, şehir zaten söylememe gerek yok, sizler kendiniz gezip görmüşsünüzdür. Halkımız başta polisini, jandarmasını, valisini, kaymakamını bağrına basmış durumda. Bu huzurun ne kadar güzel bir şey olduğunun farkına varmış durumda. Kepenk kapatma iki senedir burada yaşanmadı. İki yıldır esnafımız işinde, gücünde, kazancında. Bir vali, bir esnafa, bir lokantaya uğradığında çiçekle karşılanıyor. Sırtını dönüp de vali ile aynı mekanda gözükmeyelim, aynı karede olmayalım diyenler şu anda çiçekle bizi karşılıyor. Ben 200-300 metrelik çarşıyı herhalde 2 saatte geçemem normal şartlarda. Bu kadar güzel bir sevgi gösterisi var."

Vali Toprak, bu durumun halkın büyüklüğünü, birliğini ve bütünlüğünü, köklerinin ne kadar ortak derinlere gittiğini gösterdiğini dile getirdi.

Toprak, "Bu şekilde olduğumuz müddetçe askeri, polisi, valisi, emniyet müdürü, halkı, baro başkanı, buradaki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il müdürlerimiz bu birliği, beraberliği sağladığı müddetçe değil terör örgütü PKK onun gibi 50 tane örgüt gelse bizi birbirimizden ayıramaz, ülkemizi bölemez." diye konuştu.

İftara, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Umut Öztürk, Baro Başkanı Zeydin Kaya ve Karadeniz'den gelen gazeteciler de katıldı.

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Hakkari JÖH vali cüneyit orhan toprak

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