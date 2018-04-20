Kepez Belediyesi Duacı Sosyal Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı

Kepez Belediyesi Duacı Sosyal Yaşam Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kepez’de köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinden biri olan Duacı Mahallesi yeni bir şehircilik hizmeti ile tanışıyor. Kepez Belediyesi Gaziler Mahallesi’nden sonra şimdi de Duacı Mahallesi’nde Sosyal Yaşam Merkezi’nin temellerini attı. Duacı Sosyal Yaşam Merkezi’nin temel atma törenine Kepez İlçe Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Muhtarlar Dernek Başkanı Nazif Alp, Duacı Mahalle Muhtarı Gül Dursun, muhtarlar, meclis üyeleri, ilçe teşkilatı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tütüncü, “Yeni eserler bize mutluluk veriyor”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de vatandaşların eğitim, sağlık, spor, kültür, sanat ve sosyal etkinlik gibi farklı alanlardaki bir çok ihtiyacını karşılayacak olan tesisin temelini atmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. “Biz yeni eserlerin temelini attığımız zaman çok mutlu oluyoruz” diyen Başkan Tütüncü sözlerini şöyle sürdürdü; “Nerede bir yeni eser görürseniz orada çok büyük bir emeğin olduğunu görürsünüz. Bugün burada çok önemli bir eserin temellerini atıyoruz. 2009 yılında göreve yeni geldiğimizde Kepez’e yeni bir vizyon kazandırmak en temel amacımızdı. Duacı’ya o dönemde ilçe başkanımız ve şuan Büyükşehir ve Kepez Belediyesi meclis üyemiz Bahattin Bayraktar ile geldiğimizde Duacı’nın Antalya’nın en güzel köylerinden biri olduğunu söylemiştik.”

Antalya’nın Polenez köyü Duacı

“İstanbul Polenez köy güzel ve prestijli bir yer ise Antalya’nın de Polenez köyü Duacı olmalıdır” dediğini hatırlatan Başkan Tütüncü, “Burada güzel projeler hayata geçirmemiz gerektiğini, buralar değer kazanmalı ve daha da güzelleşmeli demiştik. Geçen yıl çabuk unutuluyor. Yaptığımız işleri hatırlatalım ki, nereden nereye geldiğimizi idrak edelim. Biz göreve geldiğimizde Duacının girişinde Kent Ormanı vardı. Terk edilmiş bir haldeydi. Ben göreve geldikten birkaç ay sonra bakanlık ‘Kepez Belediyesi burayla ilgilenmiyor’ diyerek, oranın tahsisini iptal etmişti. Ankara’daki ilişkilerimizi de kullanarak, saat 10.00 da iptal işlemi gerçekleşen bu yerin, 16.00’da tekrar tahsisini geri aldırmıştım. Kollarımızı sıvayarak, Kent Ormanını Antalya’nın önemli bir yaşam merkezi haline getireceğiz diyerek yola çıktık. 7-8 ay sonrada hizmete açtık. 170 bin metre kare buraya yeni yeşil alan ilave ettik. Geceleri insanların geçmeye korktukları bu yer, şuanda 24 saat güvenliği olan, aydınlatması olan fevkalade nitelikli bir tesis oldu. Yaz aylarında günlük 30-35 bin, Ramazan aylarında ise 60-65 bin kişiye ulaşan ziyaretçi sayısı ile çok önemli bir mesire, dinlence, eğlence alanı oldu. Son 2-3 yıldır da Turizm sayfalarında yer alan ve Antalya’nın gece görüntülerinin izlendiği bir nokta haline geldi. Duacı’daki hanımlarımızın kültür ve sanatla daha yakından iletişim kurabilecekleri El emeği parkını AKMEK’in kurs merkezini 2010 yılında hemşehrilerimizin hizmetine açtık.” diye konuştu.

“Oyla orantılı hizmet yapmadık”

Eldeki bütün imkanları mahallelere eşit bir şekilde dağıttıklarını söyleyen Başkan Tütüncü,”Bazı yerlerde bazı anlayışlar görürsünüz.’Ne kadar oy aldıysak, o kadar hizmet..’ Biz aldığımız oylarla doğru orantılı hizmet yapanlardan değiliz. 2009 seçimlerinde benim en az oy aldığım mahalleler Çankaya- Duacı idi. 2009-2014 yılında en çok hizmeti buraya yaptık. Çankaya mahallesine diğer mahallelerde olduğu gibi hizmet etmeye devam edeceğiz. Bize oy verseniz de, oy vermeseniz de biz çalışıyoruz. Biz gönüllerinize talibiz. Biz sizi insan olduğunuz için seviyoruz.” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Duacı’ya spor komleksi armağan ettiklerini de belirterek, “ Bu köyün çocukları toprak zemin üzerinde, kurumuş toprakta değil,modern tesislerde spor yapacaklar. Modern dünyadaki gibi sentetik çim üzerinde futbol oynayacaklar “ diye konuştu. Özgödek, “Antalya dünyanın en güzel şehri”

Kepez İlçe Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ‘de Antalya’nın dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu belirterek, “Bu kadar güzelliğe sahip ilin en güzel ilçelerinden biri olan Kepez’de yol, imar çalışmaları haricinde önemli projelere de imza atılıyor olması mutluluk vesilesi” dedi. Köy ve mahallelerde sosyal yaşam merkezlerinin en çok hayal ettiği projeler olduğunu belirten Kaymakam Özgödek, bu modern projenin Duacı’da hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından butona basılarak Duacı Sosyal Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı.