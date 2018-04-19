Kepez Belediyesi toplu temel atma ve açılış töreni

ÇANAKKALE (AA) - CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin "Biz geleceğe, Türkiye'nin aydınlık geleceğine özlemle ve güvenle bakıyoruz. Türkiye 24 Haziran'da aydınlık günlere yelken açacaktır." dedi.

Hamzaçebi, Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen toplu temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılması planlanan seçimi değerlendirdi.

Özellikle 2002'den sonraki AK Parti iktidarları döneminde umudun bastırılmaya çalışıldığını ileri süren Hamzaçebi, "Umut kontrol altına alınmaya, başka mecralara sürüklenmeye, umudun insanların yaşamından çıkarılmaya çalışıldığı bir süreçte umut bugün dimdik ayaktadır. Biz geleceğe, Türkiye'nin aydınlık geleceğine özlemle ve güvenle bakıyoruz. Türkiye 24 Haziran'da aydınlık günlere yelken açacaktır. 24 Haziran akşamı Türkiye yeni cumhurbaşkanıyla aydınlık bir geleceğe doğru yürüyecektir." diye konuştu.

Planlanan seçimin Türkiye'nin geleceğini belirleyeceğine işaret eden Hamzaçebi, "Bu seçimin, demokrasi ve özgürlüklerle, vatandaşa hizmetle ve Türkiye'nin geleceğine yönelik olarak, iyi, aydınlık ve güzel kavramıyla ifade edebileceğimiz ne varsa onunla partizanlık arasında bir seçim olacağını sizlere ifade etmeliyim." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından pazar yeri, kurs salonları, spor merkezi gibi bazı projelerin yer aldığı toplu temel atma ve açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan, ilçe ve belde belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.