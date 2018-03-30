Kepez Kitap Fuarı açıldı

Kepez Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Kepez Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı. Fuar 152 yayınevi ve 134 yazarı ağırlıyor.

Kepez Belediyesi’nin düzenlediği ve bu yılki teması Mimar Sinan’ olan Kepez Kitap Fuarı, kapıları araladı. Kepez Kitap Fuarı, 29 bin metrekare kullanım alanı bulunan Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde açıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATB Başkanı Ali Çandır, çok sayıda yayınevi, yazar ve kitapsever katıldı. Kepez Kitap Fuarının açılışın da Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni orkestrası da misafirlere mini konser verdi.

Tütüncü: “Şehre renk kazandıracak”

Kepez Kitap Fuarının açılış konuşmasını yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şehir adına önemli bir mutluluğu yaşadıklarını belirterek, “Genç kuşaklarımızı okumaya, hayatı farklı bir şekilde sorgulamaya davet eden onların okuma sevgilerini körükleyen çok özel bir etkinliği sizlerinde destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Kitabı merkez alarak bugün burada bir araya gelmemiz çok çok anlamlı. Şehrimizde böylesi güzel bir kitap fuarının düzenleniyor olmasının mutluluğu içerisindeyim. Yeni kitap fuarlarının da şehre renk kazandıracağını, şehre güzellikler katacağını düşünüyorum. Konyaaltı Belediye Başkanımızın uzun zamandır düzenlemiş olduğu kitap fuarına bir yenisini daha eklemiş oluyoruz. Muhittin Başkanımız sonbaharda güzel bir kitap fuarı düzenliyor, bizde ilkbaharda böyle güzel bir fuar düzenleyerek, Kepez’de farklı bir adımı Antalya için atalım istedik” dedi. Sanat adına önemli yatırımlar

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bugün burada gelinen noktanın Kepez’in 2009 yılından itibaren geldiği noktanın en güzel göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Başkan Tütüncü, “2009 yılında görevi devraldığımızda Kepez’in nüfusu yaklaşık 400 binler seviyesindeydi. Bugün 550 binleri aşmış düzeyde. 2009 yılında kültür ve sanat etkinliklerini yapacağımız bir tek merkezimiz bulunmamaktaydı. Bugün geldiğimiz nokta da 20’nin üzerinde tesis ve bu tesislerin içinde 50 den fazla salonla aynı anda 45 binden fazla insanı misafir edebilecek, kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yağabilecek kapalı ve açık mekanlara sahip olduk. İçinde bulunduğumuz tesis Antalya’da kültür ve sanat adına yapılan önemli yatırımlardan, büyük tesislerden biri. 29 bin metre kare kapalı alana sahip bu tesis aynı anda 11 farklı toplantının, etkinliğin yapılabilecek olduğu bir tesis. Bu güzel tesisi 10 gün boyunca kitap severlerin istifadesine sunduk. Kültür sanat dünyamıza çok farklı bir güzellik ve çok farklı bir hareketlilik kazandırdık. Kitap olunca, okuma olunca, öğrenme olunca hep birlikte oluyoruz. Buda bizim için mutluluk vesilesi. Kitapları hayatımızın merkezine aldığımızda, hayatımızın çok daha güzelleşeceğini hep birlikte göreceğiz. 152 yayın evi, 134 yazarın imza günü, 48 söyleşi, 8 atöyle çalışması ile 10 gün şehrin kültür ve sanat hayatına farklı bir derinlik ve anlam kazandıracağız” diye konuştu.

Beşiktaş: “Tütüncü’nün olmazsa olmazıydı”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş, anlamlı bir fuarda bir arada olmaktan büyük mutluk duyduğunu belirterek, bu fuarın Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Beşiktaş, “Mimar Sinan Kongre Merkezini Kepez’e kazandıran, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’ni, Adnan Menderes tam ve yarı olimpik yüzme havuzunu, Oyuncak Müzesini, Dokuma Parkı, semt konaklarını kuran böyle bir başkanın Kitap fuarı olmazsa olmazıydı” dedi. Kitapların insanların hayat akışına yön verdiğini belirten Beşiktaş, insanların kitapla buluşmasına yön veren bu etkinliklerin kazandırılmasına son derece önem verdiğinin altını çizdi. Enç: “Kepezle ilgili çok büyük hayallerimiz vardı”

AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç de “Kepezle ilgili çok büyük hayallerimiz vardı, bu hayalleri tek tek yerine getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye yürekten teşekkür etmek istiyorum” dedi. Antalya’da kitap fuarı meşalesini ateşleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e de teşekkür eden Milletvekili Enç, “Biz birimizin yaptığı iyi şeyleri takdir edersek, sayılarını da çoğalta biliyoruz. Bu nokta da siyasi parti ayrımının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Kitap deyince ilk akla gelenin güç olduğunu düşünüyorum. Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Çocuklarımızın üzerinde de tahmin edemediğimiz hasarlar açıyor. Eskiden kitap okumak bir prestij göstergesiydi, şimdi ise kimin cep telefonu üst model diyoruz” diye konuştu.

Karaloğlu: “Kepez’de kültür baharı “

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Kepez Belediyesini bahar gününde bir kültür baharı olarak düzenlediği kitap fuarını açıyor olmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Konyaaltı Belediyesi’nin sonbaharda düzenlediği bir kitap fuarı olduğuna değinen Vali Karaloğlu, “Şimdi ilkbaharda Kepez Belediyesi’nin kitap severleri kitap ve yazarlarla buluşturması Antalya’ya çok yakışıyor. Her iki belediye başkanımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz ilk emri oku olan bir inancın mensubuyuz. Ne zaman okuduk, Allah’ın emrine itaat ettik okuduk, o zaman ilim de ve sanatta dünya hakimiyetinde var olduk. 3 kıtaya hükmettik. Ne zaman okumayı, araştırmayı, geliştirmeyi terk ettik, bugün İslam dünyansın içinde bulunduğu hale geldik. Şimdi yeniden okuduğumuzu ve gençliğimizin kitaba döndüğünü görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Türkiye’nin dirilişinin ayağa kalmasının en büyük sebeplerinden biri budur diye düşünüyorum. Hep gençlerden şikayet edilir. Gençler bizden daha iyi okuyor. Bütün gençlerin okumak konusunda bizden daha gayretli olduğunu kitap fuarlarında görüyoruz.. Şimdi ise her şehir bir değil, birden fazla fuarla buluşuyor. Kepez bölgemiz bizim hem şehirleşmesi, hem de kültürel alt yapısı ve sanat yapısı ile öne çıkan bir bölgemizdir. Kepez’e böyle bir kültür merkezi ve bu kültür merkezinde de böyle bir kitap fuarının iyi olduğunu düşünüyorum. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye ve ekibine, yayın evlerine, yazarlara ilin valisi olarak teşekkür ediyorum” dedi. Kurdele kesiminin ardından Kepez Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı.